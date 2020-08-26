"Спустя два с половиной года политик из партии СДПГ Дирк Визе покидает должность уполномоченного правительства ФРГ по России и Восточной Европе. На прощание он призывает к диалогу с Москвой", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. В интервью изданию Визе поделился своим мнением об отношениях с Россией, деле Навального и протестах в Белоруссии.

"Конечно, Россия - непростой партнер, и порой имеют место большие разногласия. Покушение на Алексея Навального должно быть всесторонне расследовано, и ответственные лица должны быть привлечены к ответу. Без каких-либо компромиссов. И тем не менее я выступаю против того, чтобы описывать германо-российские отношения только в черно-белом цвете. К сожалению, в общественных дебатах многие к этому склонны ", - отметил собеседник издания.

"(...)На мой взгляд, мы, немцы, несем особую ответственность в поддержании взаимоотношений с Россией. Основанием для этого является то, что во Второй мировой войне погибли 27 млн советских людей, среди которых было много русских. Вместе с тем российское руководство не всегда облегчает нам эту задачу. Но Россия - это не только Путин, - подчеркнул политик. - В гражданском обществе есть много действующих лиц, с которыми мы успешно сотрудничаем".

"В международной политике нельзя выбрать себе "партнера по танцам". О проблемах необходимо говорить, это не подлежит сомнению. Но, на мой взгляд, важно, что разговор вообще ведется. Именно в сложной ситуации, как сегодня, безмолвие между Германией и Россией было бы самым худшим", - считает Визе.

Говоря о протестах в Белоруссии, политик подчеркнул, что "категорически осуждает применение силы на мирных демонстрациях и аресты". По его мнению, Германия может поддержать демократическое движение в Белоруссии. "Но одновременно мы должны быть осторожными, ведь сейчас утверждается, что протесты инициированы Западом. Это не так", - указал он. "Перед Белоруссией, где вермахтом были разрушены бесчисленные деревни и погибла почти треть мирного населения, мы также несем особую ответственность. Нам следует всегда отдавать себе в этом отчет", - отметил Визе.