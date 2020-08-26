Разбитая династическая мечта Лукашенко

"Авторитарный белорусский президент, столкнувшийся с массовыми протестами и с требованием своего ухода, давно вынашивал скомпрометированные сегодня амбиции по поводу того, что однажды на посту его сменит любимый сын, 15-летний Николай", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"Сцена, поразившая умы - такова была цель всех, кто ее придумал. Воскресным вечером, после целого дня антиправительственной демонстрации с участием 100 тыс. человек на улицах Минска, Александр Лукашенко вернулся в свою резиденцию на вертолете. На кадрах, распространенных белорусским президентом, видно, как он слезает с вертолета и идет быстрым шагом в окружении личных телохранителей. Глава государства к тому же был одет в бронежилет и держал в руке автомат", - говорится в статье.

"(...) Помимо президента, в этих видео, которые сразу же стали вирусными, все заметили его 15-летнего сына Николая. "Коля", с которым сейчас в разгар бури хозяин Минска поддерживает неразрывные отношения. Коля, "маленький принц" - как его еще называют, - для которого его отец давно уготовил судьбу будущего правителя страны. Белорусы в этом глубоко убеждены, хотя подобные планы, упомянутые в нескольких интервью, порой отвергались самим Лукашенко", - отмечает автор статьи.

"Большинство экспертов считают, что он захочет сохранить власть в руках своей семьи. Он хочет создать своего рода президентскую династию Лукашенко и чтобы все это происходило мирно", - заявил в апреле прошлого года белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

"И теперь эту мечту попирают сотни тысяч демонстрантов по всей стране, которые осуждают "сфальсифицированные" выборы 9 августа, требуют нового голосования и ухода того, кто руководил ими железной рукой в течение 26 лет", - пишет Le Figaro.

"В вертолете в это воскресенье появился Коля, вооруженный автоматом Калашникова, в шлеме и в спецодежде. В течение многих лет Николай почти систематически сопровождал отца во время парадов, церемоний и официальных визитов. (...) 24 июня Николай был на Красной площади, отмечая 75-ю годовщину окончания "Великой Отечественной войны". Маленький блондин превратился в привлекательного и хорошо сложенного подростка, которого безудержно "лайкают" инстаграмщицы, охотно сравнивая его с принцем Уильямом, сыном леди Ди", - указывает журналист.

"(...) Но на этот раз все было иначе. Отец и сын, вместе и вооруженные, в то время, когда страна находится на вулкане, месседж Лукашенко предельно ясен: я не уступлю перед лицом протеста, я не сбегу, как украинец Виктор Янукович в феврале 2014 года, я буду защищать до конца то, что мне дорого... (...) Хотя Белоруссия все еще способна повернуть в другую сторону, Лукашенко проявляет упорство, поддерживая образ непреклонного президента, драматически оторванного от своего народа... Этого человека и его режим политолог Валерий Карбалевич в язвительной биографии, запрещенной в стране, "Белорусский сатрап" (издательство Éditions François Bourin) - кратко определяет следующими словами: жестокость, цинизм, мания величия, хитрость, неуважение к закону, пошлость, популизм...", - передает газета.

"(...) Лукашенко живет раздельно со своей женой Галиной, но супруги так и не развелись. Имя матери Николая, родившегося в 2004 году, официально не упоминается, но оно ни для кого не является секретом. "Она работает врачом", - уклончиво ответил Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Врач Ирина Абельская была не кем иным, как его личным врачом", - говорится в статье.

"Старшие сыновья Виктор и Дмитрий Лукашенко отчасти пошли по стопам отца: факультет международных отношений, служба в пограничных войсках, "в секретном подразделении по борьбе с контрабандой и нелегальной миграцией", - говорится в официальных сообщениях. Но в 2005 году, когда Дмитрий стал председателем спортивного клуба и членом Национального олимпийского комитета Белоруссии, Виктор стал помощником своего отца по вопросам национальной безопасности, и этот пост он занимал пятнадцать лет", - пишет Le Figaro.

"(...) По-разному, от прямых репрессий до коррупции и проникновения агентов спецслужб, белорусская оппозиция сначала была разделена, а затем практически устранена из политического пространства", - пишет специалист Андрей Поротников в записках Французского института международных отношений (IFRI) "Внешняя и внутренняя безопасность Белоруссии" (август 2020 г.). Несколько оппозиционеров, в том числе официальные лица, были похищены, убиты или исчезли, например, Юрий Захаренко в 1999 году, бывший министр внутренних дел, перешедший в оппозицию, или, в том же году, Виктор Гончар, бывший глава избирательной комиссии, который якобы имел доказательства фальсификаций Лукашенко. В результате "выборы в Беларуси стали не более чем декоративным элементом, а единственной функцией представительных органов, в том числе и парламента, стала легитимация воли Александра Лукашенко", - пишет Поротников. Избирательный вызов, брошенный его противницей Светланой Тихановской на выборах 9 августа, глава государства, баллотировавшийся на шестой срок, воспринял как оскорбление. "Несчастная девчонка", - пошутил мачо-кандидат в президенты, который к тому же против Covid-19 рекомендовал выпить рюмку хорошей водки...", - отмечает Барлюэ.

" (...) Александр Григорьевич (Лукашенко) в своем искаженном видении мира считает Белоруссию своей собственностью и считает своим моральным долгом передать ее своему сыну Коле", - недавно высказался Владимир Пастухов, исследователь. в Университетском колледже Лондона. Коля, любимый сын. (...) Фотографии Коли есть на всех официальных встречах. Конечно, с Путиным, но в свое время и с Уго Чавесом, Бараком Обамой, Папой Бенедиктом XVI...", - указывает автор статьи.

"У него характер - кремень, как у его отца. Он особенный ребенок. Ни в коем случае он не будет президентом. Он, наверное, никогда не станет президентом. Сын со мной много где поездил. Он увидел всю эту грязь политическую. И он ни в коем случае не хочет в политику", - заявил недавно одному украинскому журналисту Александр Лукашенко. Он же в 2008 году заявлял: "Я уже сказал: младший сын будет президентом". Как раскрыть истину в словах этого закоренелого фанфарона. Судьба всей страны, погрязшей в неопределенности, колеблется на волоске. Протестующие держат в руках плакаты с его прозвищем "таракан", а имя Лукашенко предано поруганию. Так что будущее Коли - не их забота. Они даже не знают, сможет ли он вернуться в лицей по профилю "Биология" 1 сентября, на следующий день после своего 16-летия...", - резюмирует Ален Барлюэ.