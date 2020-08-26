"Заморозить имущество"

В интервью немецкому изданию Die Tageszeitung Юрген Триттин, политик из партии "зеленых", член комитета бундестага по внешней политике и германо-российской парламентской группы, призывает всерьез воспринимать работу Алексея Навального в Германии. По его мнению, также следует наложить арест на недвижимость коррумпированных российских политиков.

"Теперь каждому ясно: противодействие системе Путина и коррупционным махинациям некоторых олигархов может быть опасным для жизни. По крайней мере сейчас внешняя политика "Большой коалиции", рассматривающая Россию в качестве стратегического партнера, должна быть отложена в долгий ящик. Россия остается нашим соседом в Европе. Но в общем доме нельзя закрывать глаза на то, что в соседней квартире постоянно применяется насилие", - отметил политик.

"Россия не исчезнет. С Россией придется по-прежнему сотрудничать. Безопасность в Европе возможна лишь в сотрудничестве с Россией, а не в противостоянии ей. Но в Европе можно было бы начать всерьез воспринимать работу господина Навального, то есть его борьбу с коррупцией. На его сайте есть видео о впечатляющей вилле в Тоскане, которая, как сообщается, принадлежит бывшему премьер-министру Медведеву. Кроме того, Навальный публиковал сообщения о том, как текущий премьер-министр Мишустин заработал свое состояние: с помощью грязных денег, полученных благодаря вымогательству и коррупции. Когда в Европе покупается недвижимость на деньги из таких источников, на эту недвижимость необходимо налагать арест. Снимать с нее арест можно лишь тогда, когда будет доказано, что она куплена на чистые деньги", - считает Триттин.

"На мой взгляд, важно препятствовать тому, что те, кого в России подозревают в коррупции, вымогательстве и оказании давления, отмывают в Европе свое имущество и могут превращать его в законную собственность. Это имущество нужно замораживать", - указал собеседник издания.

"(...)Должностные лица российского государства могут без визы въезжать в Европу. При этом для студентов, спортивных команд, церковных хоров, то есть для гражданского общества, действует визовый режим. На мой взгляд, их можно поменять местами. Мы должны укреплять связи с гражданским обществом, а это значит, что ему нужно облегчить въезд в Евросоюз", - добавил политик.

По словам Триттина, требование правительства ФРГ о проведении прозрачного расследования преступления, совершенного против Навального, справедливо, однако надежды на то, что оно будет выполнено, он не разделяет. "Убийство журналистки Анны Политковской по сей день не раскрыто. Даже в случаях, где преступники были выявлены, причины и факты остаются неизвестными", - подчеркнул он.

То, что Россия согласилась на транспортировку Навального в Германию, связано, по мнению политика, с тем, что "в Кремле к Германии относятся иначе, чем, например, к Соединенным Штатам. Но Германия должна совместно с ЕС дать коллективный ответ на это преступление", сказал Триттин.

Рассуждая о том, нужно ли остановить строительство газопровода "Северный поток-2", политик отметил: "(...) Стратегия Еврокомиссии заключается в диверсификации газоснабжения. Это означает, что наряду с господином Путиным нужно делать ставку и на других автократов в качестве поставщиков - например, господина Эрдогана или шейха Катара. Это неразумно. Вместо этого нам нужно сокращать энергопотребление в Европе. Но мы также должны принимать во внимание, что газопровод одобрен во всех европейских государствах. Если хочется отозвать разрешение, придется возмещать убытки".