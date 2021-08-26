Пребывание на солнце повышает либидо и усиливает романтическую страсть, считают израильские ученые

"Пребывание на солнце может повысить ваше либидо, согласно новому исследованию, в рамках которого было установлено, что в результате более продолжительной подверженности солнечному свету высвобождается более высокий уровень половых гормонов", - передает Daily Mail.

"Исследователи из Тель-Авивского университета подвергли 32 взрослых человека воздействию различных уровней ультрафиолетового излучения солнечного света, одновременно задавая им вопросы о том, насколько они возбуждены. Когда их попросили избегать солнечного света в течение 2 дней, а затем позагорать в течение 25 минут, добровольцы - как мужчины, так и женщины - были более сексуально возбуждены, установили ученые. Они также обнаружили, что воздействие ультрафиолета повышает уровень половых гормонов, а также увеличивает уровень тестостерона у мужчин, делая их более агрессивными", - говорится в статье.

"Команда ученых пояснила, что в будущем это новое открытие может обрести практическое применение - например, может быть разработана терапия расстройств, связанных с уровнем половых гормонов, с помощью УФВ-излучения. Но они предупредили, что прежде, чем будет разработано новое лечение, требуется провести много исследований, и сказали, что люди должны быть осторожны с чрезмерным пребыванием на солнце", - пишет издание.

"Перед экспериментами на людях команда подвергала воздействию солнечного света животных и обнаружила, что уровень женских гормонов "значительно вырос", что привело к увеличению яичников. Они также обнаружили, что усилилось влечение как у самок, так и у самцов - и те, и другие были более склонны к половым актам, даже вне обычного сезона спаривания".

"По словам профессора Кармит Леви, автора исследования, ученые годами знали, что УФB-излучение повышает уровень тестостерона у мужчин и играет роль как в поведенческой, так и в гормональной регуляции сексуальности у млекопитающих. Однако механизм, ответственный за это регулирование, оставался неизвестным, поэтому, чтобы выяснить детали, израильская команда и провела свои эксперименты", - передает издание.

"Затем они удалили из кожи животных белок p53, который определяет повреждение ДНК и активирует изменения пигментации во время воздействия солнечного света. Удаление р53 устранило эффект воздействия УФB-излучения на сексуальное поведение животных, что продемонстрировало, что воздействие излучения через кожу является причиной гормональных, физиологических и поведенческих изменений. Они также установили, что защитная система через белок p53 отвечает за регуляцию сексуальности в ответ на солнечный свет", - сообщается в статье.

"Последний этап исследования включал 32 человека, которые заполнили анкеты о поведении, связанном с романтической страстью и агрессией. После лечения с помощью УФВ-фототерапии как у мужчин, так и у женщин наблюдался всплеск романтической страсти - с более высоким либидо и повышенным интересом к сексу. Мужчины-добровольцы также были более агрессивны, чем раньше (...). Аналогичные результаты были получены, когда испытуемых просили избегать солнечного света в течение 2 дней, а затем загорать примерно 25 минут, - пишет газета. - Анализы крови показали, что воздействие солнечного света приводит к более высокому выбросу гормонов, таких как тестостерон, по сравнению с тем, что было за день до воздействия".

"Кожа содержит различные механизмы для взаимодействия с солнечным излучением, и один из них - белок p53, - указала профессор Леви. - Мы должны помнить, что воздействие ультрафиолета опасно и может повредить ДНК, как в случае рака кожи. В то же время две встроенные программы в коже, активируемые после воздействия солнечного света, существуют для защиты от повреждения ДНК: система репарации ДНК и пигментация, а именно загар, в зависимости от степени воздействия".

"Активируя обе системы, белок p53 регулирует уровень повреждения ДНК. В нашем исследовании мы обнаружили, что эта же система также активирует эндокринную систему сексуальности и, возможно, размножения", - подчеркнула она. (...)

Результаты были опубликованы в журнале Cell Reports.