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Press digest
26 августа 2021 г.
26 августа 2021 г.

Штефан Шолль | Frankfurter Rundschau

Турне Лаврова

"Визитами в Венгрию, Австрию и Италию министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается улучшить подмоченную репутацию своей страны. Возможно, Лавров нащупывает уязвимые места на фронте своих европейских оппонентов. Однако остается под вопросом, действительно ли главный дипломат Москвы сможет заработать большие очки и улучшить отношения с Европой своим брюзжанием в адрес главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля в частности и международной политики Запада в целом", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Только когда министр иностранных дел России снова будет получать приглашения от своих соседей из Польши, стран Прибалтики или вовсе из Украины, в Москве можно будет праздновать нормализацию международных отношений. А пока неясно, как долго Лавров еще будет находиться на своем посту. В Москве уже давно ходят слухи о том, что 71-летний министр устал от своей должности", - отмечает FR.

Источник: Frankfurter Rundschau


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