Свобода прессы: несвободное слово России

"Правительство президента Путина предпринимает все более масштабные меры против критических публикаций и объявляет редакции и сотрудников СМИ "иностранными агентами", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Официальный русский язык может звучать весьма некрасиво: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Это запутанное предложение в России встречается все чаще. Отечественное министерство юстиции уже зарегистрировало в качестве "иностранных агентов" 43 СМИ. И требует, чтобы все свои публикации они начинали с этих 32 самообличающих слов".

"Это унижение в начале каждой статьи, - отмечает журналист Штефан Шолль. - "А если завтра велят не выходить из дома без таблички "иноагент" на груди или всех журналистов обяжут носить трусы на голове?", - возмущается писательница Лиза Александрова-Зорина. Она была членом "Команды 29", группы независимых юристов и журналистов, которая в июле прекратила свою деятельность под давлением властей".

"Государственная власть в России держит СМИ под прицелом. Представителей оппозиции, а также умеренно критически настроенных представителей прессы арестовывают, допрашивают и устраивают над ними судебные процессы, как над изменниками родины. А редакции или отдельных журналистов одного за другим клеймят как "иностранных агентов", - пишет FR.

"Сначала под удар попадали в основном иностранные СМИ, такие как "Радио "Свобода"*, а с 2020 года - первые физические лица. В этом году в черный список попали несколько ведущих интернет-СМИ: "Медуза"*, VTimes*, "Важные Истории"* или The Insider*. Их юридические лица были зарегистрированы в Латвии или Нидерландах".

"Но кремлевский каток ездит по все более широкому фронту. В конце прошлой недели критически настроенный телеканал "Дождь"*, юридически являющийся чисто российской компанией, также был объявлен иностранным агентом. Причина, указанная министерством юстиции: "Дождь"* распространял статьи уже зарегистрированных "иностранных агентов", таких как "Медуза"*. Кроме того, он опосредованно получал иностранные финансы через российские фонды, что отрицает руководство канала. Телеканал "Дождь"* якобы получил от ЕС более 130 тыс. евро".

"Ничего нового из этого не следует", - написал главный редактор Тихон Дзядко в Facebook. По его словам, деньги ЕС поступали в рамках партнерского проекта, в котором также участвовали прокремлевские СМИ, например, правительственная "Российская газета", - передает издание.

"Последствия для пострадавших СМИ огромны. Многие редакции жалуются на финансовые потери из-за того, что значительная часть их рекламных клиентов ушла. "На наших глазах уничтожается целая отрасль", - сетует Галина Тимченко, генеральный директор "Медузы"*. Изданию пришлось сократить зарплату своих сотрудников на 30-50%".

"Другие эмигрируют. "Нас около 20 человек, - рассказал в интервью FR Роман Доброхотов, главный редактор Insider*. - Две трети из нас в будущем будут работать из-за границы, остальные будут анонимно заниматься расследованиями в России".

"Сам Доброхотов пока находится в России. В конце июля в его квартире прошел обыск, его паспорт конфисковали, против него ведется дело о клевете. "Но мы пока не вешаем самообличающих флажков на свои статьи, мы ожидаем, что власти попытаются заблокировать наш сайт", - говорит он".

"Другие журналисты также хотят продолжать работу. Уважаемый расследовательский портал "Проект" прекратил в июле свою деятельность после того, как издающую его американскую компанию Project Media признали в России "нежелательной организацией", а членов редакции объявили "иностранными агентами", - пишет Frankfurter Rundschau.

* - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента