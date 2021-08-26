Защита вакцин против Covid заметно снижается через 6 месяцев, установили ученые

(...) "Через месяц после получения второй дозы вакцина Pfizer позволяет предотвратить заражение Covid-19 на 88%, но через 5-6 месяцев такая защита снижается до 74%, по данным недавнего анализа, проведенного в рамках исследования Zoe Covid", - пишет Le Figaro.

"Эффективность вакцины AstraZeneca через месяц после введения второй дозы составляет 77% , однако через 4-5 месяцев она снижается до 67%, утверждает исследование, основанное на данных, которые были собраны примерно у миллиона пользователей приложения Zoe, созданного одноименной частной компанией, и проанализированы исследователями Королевского колледжа Лондона и командой Zoe. Были проанализированы заражения, произошедшие в период с 26 мая по 31 июля 2021 года у людей, которые загрузили приложение в период с 8 декабря 2020 года по 3 июля 2021 года после прохождения вакцинации", - говорится в статье.

(...) "Британская кампания вакцинации, в ходе которой в настоящее время вторую дозу получили 77% людей старше 16 лет, нацеливалась в приоритетном порядке на пожилых людей и лиц, считающихся уязвимыми, а также на медицинских работников. Следовательно, по мнению исследователей Королевского колледжа, больше всего ослабла защита именно этих групп, - отмечается в публикации. "При умеренно пессимистическом сценарии к зиме для пожилых людей и медицинских работников мы могли бы увидеть защиту на уровне менее 50% ", - сказал профессор Тим Спектор, ученый, возглавляющий проект.

"Хотя такая цифра относится к заражениям, а не к тяжелым формам, это может привести к "увеличению госпитализаций и смертей", если страна подвергнется высокому уровню заражения и варианту с высокой степенью передачи. Поэтому исследователь считает "крайне необходимым запланировать повторные прививки", что также влечет за собой размышления о целесообразности вакцинации несовершеннолетних "в соответствии с запасами вакцин", - резюмирует издание.