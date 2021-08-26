Аппендикс, возможно, не совсем бесполезный орган, и коррелирует с продолжительностью жизни

(...) "Для чего может служить аппендикс, странный отросток у входа в толстую кишку? Этот вопрос давно возбуждает любопытство. Сам Дарвин (1809-1882), знаменитый отец теории эволюции, был сбит им с толку. По его мнению, этот орган является лишь бесполезным пережитком, возникшим в результате изменения рациона наших предков обезьян. На самом деле, это ложный след. "Единственный раз в моей карьере мне пришлось опровергнуть столь блестящего естествоиспытателя", - смеется Мишель Лорен, ведущий научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS) в Национальном музее естественной истории (MNHN) в Париже. Он стал соавтором исследования, опубликованного 3 августа в Journal of Anatomy, где предполагается, что аппендикс - отнюдь не лишний орган, поскольку он дает селективное преимущество. Фактически, его присутствие коррелирует с увеличением продолжительности жизни", - пишет журналистка Le Monde Флоранс Розье.

(...) "Аппендицит, воспаление аппендикса, на 75% снижает риск возникновения язвенного колита, воспалительных заболеваний кишечника", - отмечает Эрик Ожье-Дени из Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM), который координировал это исследование. Это воспаление способно укрепить иммунную систему, а значит, имеет защитное действие, - говорится в статье. - (...) "В аппендиксе иммунные клетки обучаются распознавать кишечную микробиоту, пищевые антигены, загрязнители... Таким образом, они запоминают вещества, которые необходимо либо терпеть, либо удалять", - объясняет Эрик Ожье-Дени. Однако в возрасте после 25 или 30 лет аппендикс невольно теряет свою воспитательную функцию. Иммунолог задался вопросом: а может этот орган влияет на продолжительность жизни? И тогда он связался с Мишелем Лореном, который на протяжении более десяти лет сравнивал множество видов в зависимости от того, есть ли у них аппендикс".

(...) "Выраженная асимметрия присутствия у различных видов млекопитающих предполагает, что аппендикс дает некое селективное преимущество", - подчеркивает Мишель Лорен. В конечном счете, он присутствует у меньшинства довольно далеких видов: коала, бобр, ламантин, утконос... и человекообразные обезьяны. Но ни среда обитания, ни режим питания, ни общественные организации, судя по всему, не коррелируют с его обладанием", - пишет Le Monde.

"Авторы изучили данные по 258 видам млекопитающих, в том числе 39 с аппендиксом и 219 без аппендикса. Затем они оценили, используя статистические модели, разработанные Жереми Барденом, коррелирует ли наличие аппендикса с фактической максимальной продолжительностью жизни рассматриваемых видов в сравнении с их теоретической максимальной продолжительностью жизни, которая зависит на 80% от массы тела (например, слон живет дольше, чем мышь)", - говорится далее.

"Вердикт: "При одинаковой массе млекопитающие с аппендиксом живут в среднем на 60% дольше, чем млекопитающие без аппендикса", - резюмирует Максим Коллар, первый автор, интерн Парижского управления медицинской помощи в области хирургии органов пищеварения. Возьмем два вида эквивалентной массы. Коза, у которой нет аппендикса, имеет максимальную продолжительность жизни 22 года. Для сравнения - шимпанзе, у которой есть аппендикс, живет 59 лет. Или черный медведь, у которого нет аппендикса, имеет максимальную продолжительность жизни 34 года, по сравнению с 60 годами жизни гориллы, у которой он есть", - передает журналистка.

"Как объяснить такое увеличение продолжительности жизни? Две гипотезы. Как мы видели, аппендикс способствует "воспитанию" иммунной системы кишечника. Кроме того, в этой узкой и довольно длинной структуре с тугой шейкой находится кишечная флора, изолированная от содержимого толстой кишки. При инфекционной диарее это "бактериальное хранилище" могло бы позволить быстро осуществить повторную колонизацию толстого кишечника бактериями, необходимыми для хозяина. Отсюда снижение смертности от диареи в молодом возрасте и, как следствие, увеличение продолжительности жизни. Вот так червеобразный отросток, долгое время считавшийся чудачеством природы, в конечном итоге оказался драгоценным", - заключает Флоранс Розье.