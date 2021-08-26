Расследование о происхождении коронавируса необходимо срочно ускорить, считают эксперты ВОЗ

(...) "Узнаем ли мы когда-нибудь, как началась пандемия Covid-19? Через полтора года и после того, как почти 4,5 млн человек погибли, вопрос остается нерешенным. По сообщениям американских СМИ, доклад, запрошенный в конце мая президентом Джо Байденом у его спецслужб, не позволил сделать выбор между тезисом о животном происхождении и тезисом об утечке из лаборатории в Ухане, в Китае", - пишет журналистка швейцарской газеты Le TempsПаскалин Мине.

"Однако время не ждет, если мы хотим пролить свет на эти события, утверждают независимые ученые, проводившие расследование в рамках совместной миссии ВОЗ и Китая. В комментарии, опубликованном 25 августа в журнале Nature, они призывают к дополнительному изучению. "Окно возможностей для проведения этого крайне важного расследования быстро закрывается: любая задержка сделает некоторые исследования невозможными с биологической точки зрения", - пишут эти эксперты-вирусологи.

"Ученые прибыли в регион Уханя в январе 2021 года, там они встречались с различными специалистами в области здравоохранения, но не имели доступа ко всем данным, которые они хотели бы получить, - говорится в статье. - (...) Эксперты считают, что с момента публикации своего доклада в марте любые попытки выяснить происхождение вируса застопорились, и теперь необходимо срочно возобновить их в соответствии с определенными приоритетами. Речь идет, среди прочего, о том, чтобы более глубоко изучить первые случаи Covid-19 в Китае и других странах; осуществить анализы по определению антител в районах, ранее пораженных вирусом; обследовать сообщества, живущие вокруг ферм диких животных; а также для того, чтобы лучше охарактеризовать животных, которые могли послужить резервуаром для болезни".

"Отыскать людей и животных, которые сыграли роль в появлении вируса, будет все труднее, сожалеют ученые. Из-за эпидемии многие фермы были закрыты, а животные забиты. Кроме того, "антитела против SARS-CoV-2 со временем уменьшаются, поэтому сбор дополнительных образцов и тесты, сделанные людям, которые могли подвергаться воздействию вируса до декабря 2019 года, будут приносить все менее и менее убедительные результаты", - пишут исследователи. Они призывают научное сообщество и представителей правительств объединить свои усилия для надлежащего проведения этих исследований, "пока еще есть время".