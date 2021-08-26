Холодная логика бизнеса: Москва поддерживает отношения со своими европейскими друзьями даже в геополитически суровые времена

"Споры вокруг Крыма омрачают визит министра иностранных дел России в Венгрию, Австрию и Италию. Однако разногласия не сильно мешают экономическим отношениям", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"После аннексии Россией Крыма в 2014 году отношения с Западом пошли по нисходящей спирали, - отмечает журналист Иво Мийнссен. - Отравление оппозиционера Алексея Навального, шпионская деятельность Москвы и подавление критически настроенных СМИ лишь усилили это. Тем больше министр иностранных дел России Сергей Лавров теперь подчеркивает, что у него "много друзей в западных странах". Тех, у кого есть своя внешняя политика и кто не следует слепо "антироссийской линии" "брюссельских бюрократов". В качестве доказательства он привел приглашения в Будапешт, Вену и Рим".

"Однако визиты в Венгрию, Австрию и Италию на этой неделе проходят не так гармонично, как хотелось бы Москве. Эти три государства действительно поддерживают особенно тесные отношения с Кремлем: всего несколько лет назад в их правительствах еще сидели правые популисты, которые открыто восхищались Путиным и отвергали санкционную политику Запада. Но теперь ситуация изменилась. На фоне геополитической напряженности пространство для лавирования между Востоком и Западом сокращается".

"В Будапеште Лаврова встретили дружелюбно, но без восторгов, - пишет NZZ. - (...) Во вторник министры иностранных дел следовали холодной логике экономических отношений. Так, с конца следующего года Венгрия хочет производить российскую вакцину "Спутник V" и договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках газа".

"Но заинтересованность в сотрудничестве не cмогла скрыть политических разногласий: российский министр иностранных дел лишь слегка завуалированно раскритиковал участие венгерского президента в мероприятии "Крымской платформы", состоявшемся несколько дней назад в Киеве. Новый формат поддерживает требование Украины о возвращении оккупированного полуострова, по крайней мере, на символическом уровне. (...) Лавров обвинил правительство в Будапеште в "ложном понимании" солидарности", - говорится в статье.

"Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также четко высказался по поводу аннексии Крыма, посетив украинскую столицу в начале недели. Он обвинил Россию в нарушении прав человека и дестабилизации ситуации на Украине. В среду в Вене он потребовал немедленного освобождения Навального. В то же время Шалленберг подчеркнул, что на фоне многочисленных очагов кризиса в Европе и вокруг нее важно оставаться в диалоге с Россией".

"Смесь критики и демонстративной близости - оба министра иностранных дел обращались друг к другу по имени и встретились за неформальным обедом в виноградниках - отражает конкурирующие интересы Вены. Правительство канцлера Себастьяна Курца, которое во время коалиции с правопопулистской Партией свободы занимало подчеркнуто пророссийскую позицию, старается противодействовать возникшему недоверию. Нейтральная Австрия хочет избежать роковых кадров вроде реверанса тогдашнего министра иностранных дел перед Путиным и поэтому также демонстративно подчеркивает важность трансатлантического партнерства".

"В то же время существенную роль играют экономические интересы. (...) На австрийские компании в России работают 50 тыс. человек. Энергоснабжение тоже в значительной степени зависит от Москвы, а частично принадлежащий государству концерн OMV является одним из основных инвесторов газопровода "Северный поток-2". (...) Так что у холодной экономической логики вполне есть будущее в отношениях с Россией, даже если дружеские отношения будут поддерживаться несколько более сдержанно", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.