Заменит ли гипноз общий наркоз?

"Нет ничего футуристического в том, чтобы поверить, что вы в лесу, хотя вы находитесь на операционном столе, а врач вставляет стент в вашу артерию", - пишет Slate.fr.

"Представьте, что вы находитесь в лесу, где растут высокие дубы, сосны, буки, кипарисы или любое другое дерево, которое я не назвал... Вы чувствуете влажную землю под ногами, ваше лицо обдувает свежий ветерок. Вы чувствуете приятные ароматы, запах подлеска, цветов или любой другой запах, о котором я вам не сказал...". Такими словами доктор Ален Тавильдари, интервенционный кардиолог из Экс-ан-Прованса, три года назад обучившийся практике гипноза, за две минуты погружает своего пациента в состояние транса. В этот день практикующий врач выполняет коронарную ангиографию и устанавливает стенты (пружины) в артерию 70-летнего пациента. В течение всего хирургического вмешательства, которое длится немногим меньше часа, он продолжит своим голосом сопровождать его в этой виртуальной прогулке", - рассказывается в статье.

(...) "В данном случае была экскурсия по лесу, но это также могло быть подводное плавание с аквалангом, поход на Корсику... Этот индивидуализированный опыт направлен на то, чтобы перенести пациента в место, где он чувствует себя хорошо, и, таким образом, перевести его разум в состояние между бодрствованием и сном, между сознательным и бессознательным", - указывает автор публикации.

"В конце операции доктор Тавильдари объявляет: "Прогулка окончена. Вы вернетесь со мной в эту комнату, где мы находимся вместе. Вы открываете глаза. Вы видели, как это было приятно, и с удивлением заметите, что это приятное ощущение сохранится". Едва пробудившийся от такого полусна пациент удивлен, что не отдавал себе отчет в том, что происходит. Благодаря мягкому пробуждению и отсутствию седативного средства он ощущает себя свежим, как огурчик. Через час он сможет сесть за руль, по сравнению с 10-12 часами после применения общего наркоза", - пишет Slate.fr.

"Это еще один шаг на пути к преимущественно амбулаторному лечению, то есть к времени пребывания в больнице менее 12 часов; этого достаточно, чтобы удовлетворить запросы министерства здравоохранения. Оно стремится к тому, чтобы к 2022 году 70% медицинской помощи приходилось на амбулаторное лечение. В середине 2019 года этот показатель составлял 59%", - сообщает автор.

(...) "По словам доктора Жана-Марка Бенхайема, автора книги "Гипнотизируй себя сам!", президента AFEHM (Французская ассоциация по изучению медицинского гипноза), во Франции гипнозу обучились от 10 тыс. до 15 тыс. практикующих врачей, то есть около 7% всех специалистов в области здравоохранения", - говорится в статье.

(...) "13 лет назад доктор Морис Либье, анестезиолог частной больницы Ла-Лувьер в Лилле, считал гипноз "чем-то немного волшебным". (...) Сегодня он продолжает расширять свои знания, пройдя различные курсы. Он описывает этот процесс следующим образом: "Во время предварительной консультации я разговариваю с пациентом о том, что ему нравится делать. Я прошу его выбрать место, вид спорта, момент в его жизни... что-нибудь позитивное. В операционной мы помещаем его в условия со слуховыми ощущениями, цветами, запахами. Он сразу погружается в воспоминания. Иногда мы ставим музыку в качестве звукового фона".

(...) "Одно из больших преимуществ для пациентов: чем меньше используются анальгетики, тем лучше и быстрее они восстанавливаются после операции. Именно в поиске способа обойтись без чрезмерного количества отпускаемых по рецепту лекарств доктор Бенхайем почти сорок лет назад обратился к этой практике. "Я делал то, чему меня учили. Пациент встревожен? Я давал транквилизатор. Он страдает бессонницей? Снотворное. У него депрессия? Антидепрессант, - с горечью вспоминает он. - Однажды я сказал себе, что надо прекращать пичкать людей лекарствами. У 70% из них есть ресурсы внутри них самих, которые мы должны использовать".

"Практикующие врачи тоже видят, что их работа стала проще. "При хирургической операции на открытом овальном отверстии, во время которой необходимо закрыть отверстие внутри сердца, из-за давления в грудной клетке предпочтительно, чтобы пациент находился в состоянии спонтанного дыхания, следовательно, под гипнозом, а не на искусственном дыхании, как в случае общей анестезии", - поясняет доктор Либье.

"Еще одно преимущество, как подчеркивает доктор Арно Судр, кардиолог Института сердца и легких при университетской больнице Лилля: это умиротворенность, царящая в операционной, благодаря спокойствию, необходимому для погружения в гипноз", - передает Slate.fr.

"Можно ли изменить отношения между врачом и пациентом, постепенно внедряя эту практику? - задумывается издание. - Судя по всему, так думает доктор Тавильдари. "Это помогло мне адаптировать мою речь, - утверждает он, - я обращаю внимание на слова, которые использую. Я не говорю "осторожно, я сейчас сделаю укол", а скорее скажу "я сейчас начну свою работу".

Доктор Либье, анестезиолог, даже утверждает, что "это меняет направление его деятельности, прежде всего саму технику". И сравнивает две процедуры: "Усыпляем пациента с помощью препаратов, наблюдаем во время операции, при необходимости добавляем лекарства, делаем небольшую реанимацию. В конечном итоге мы теряем связь с пациентом. При гипнозе вы должны все обсудить с ним, немного узнать подробности его жизни, чтобы помочь ему достичь желаемого состояния транса. Отношения обогащаются. Мне нравится этот аспект моей профессии".

(...) "Однако у гипноза есть свои пределы. Придется подождать, когда можно будет обойтись без общего наркоза в случае больших операций, хотя сегодня можно использовать гипноз для сложных операций, таких как вживление клапана в сердце через артерию ноги. "Мы не будем так лечить аппендицит или лихорадочное заболевание", - уверяет доктор Бенхайем. Гипноз также неприменим в желудочно-кишечной хирургии и при операциях на открытом сердце", - резюмирует Сесиль Фурнье.