Ведьмы пытаются наложить проклятие на "Талибан"*

"Сейчас вторая половина дня вторника, и мы на сервере Discord, где собрались ведьмы, чтобы сражаться с "Талибаном"* с помощью магии - они делятся оккультными символами и ссылками на благотворительные организации, нацеленные на помощь афганцам", - сообщает Vice.com.

"Я уже отправила небольшое пожертвование, и оно послужит эфирной базой для моей работы, - говорит в чате одна из ведьм. - Если у вас нет денег для пожертвований, вы можете сосредоточиться на моем".

"Цифровой шабаш небольшой, менее 50 человек, но он серьезно трудится над тем, чтобы помочь афганцам, сочетая пожертвования и заклинания. После захвата Афганистана "Талибаном"* группа ведьм решила собраться онлайн, чтобы сражаться с этой группировкой и помогать афганцам. Motherboard согласилась предоставить анонимность нескольким модераторам группы на платформе Discord, потому что они опасались целевых кампаний преследования", - говорится в статье.

"Ведьм беспокоят не только цифровые атаки. Закрепленный пост в Discord-канале служит своего рода изложением миссии группы. "Как вы все знаете, Афганистан находится в очень тяжелой ситуации, и многие из нас готовят ритуалы и совершают заклинания, чтобы помочь облегчить человеческие страдания, которые там происходят, - гласит пост. - "Талибан"*, каким бы ужасным он себя не проявлял, духовно очень осведомлен и регулярно предпринимает шаги, чтобы рассеять, отразить и ослабить магию. У них есть собственные данные и ритуалы, которые могут как минимум нейтрализовать нас, а в худшем - нанести вред нашему духовному "я".

(...) "Они хотят бороться с "Талибаном"* и верят, что магия - это метод, с помощью которого они могут изменить мир к лучшему. (...) У шабаша есть место, где они могут представиться, канал для объявлений и еще один, объясняющий роли модераторов. Настоящая работа ведется на каналах проклятия и защиты, где шабаш собирается, чтобы обменяться идеями о том, как использовать заклинания для нападения на руководство "Талибана"* и защиты уязвимых людей в Афганистане", - пишет издание.

"Ведьмы, с которыми я поговорил, имеют разное происхождение и в своей магической практике используют разные средства. "(...) Идея использовать магию для борьбы с "Талибаном"* так же естественна для мага, как идея сражаться с ними с помощью оружия - для солдата", - замечает модератор Supersonic. (...)

* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации