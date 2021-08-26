Как дефицит во время мировой войны привел к появлению взбитых сливок

"Когда во время Второй мировой войны сливки в США стали дефицитом, предприниматель по имени Аарон Лапин изобрел продукт из сливок для кофе и жира. Баллончики со взбитыми сливками обрели успех по всему миру", - пишет немецкое издание Die Welt.

"(...) Аарон С. Лапин, родившийся в 1914 году в Сент-Луисе на Среднем Западе США и имевший прозвище "Кролик" (Lapin по-французски означает "кролик"), вообще-то был продавцом одежды, но, вероятно, его больше интересовали изобретения. Во время Второй мировой войны возникла нехватка продовольствия, и людям часто приходилось довольствоваться заменителями. Поэтому в 1940-х годах Лапин изобрел "Sta-whip": заменитель взбитых сливок, изготовленный из кофейных сливок с добавлением растительного жира, ведь чем жирнее сливки, тем лучше они застывают. Для пекарей сразу появился и своего рода насос, с помощью которого можно было приготовить эту смесь".

"Затем в 1946 году, после окончания войны, Лапину пришла в голову блестящая идея. Тогда рынок только начали завоевывать аэрозольные баллончики; 32-летний Лапин оказался в числе их первых покупателей. Он добавил в свою сливочную смесь закись азота, назвал этот продукт Reddi wip, что означало готовые взбитые сливки - и отдал молочникам Сент-Луиса".

"Поразил ли людей подслащенный, взбитый крем своим вкусом или домохозяйки были просто благодарны за то, что баллончик теперь избавлял их от напряженной работы, неизвестно. Но в любом случае сливки Reddi wip стали настоящим хитом. Сначала в США и Канаде, откуда затем они завоевали весь остальной мир", - повествует издание.

"Лапин, "король взбитых сливок", как прозвали его теперь, стал миллионером всего за пять лет. Как и подобает королю, он был не совсем далек от великосветских замашек; так, газета The New York Times писала, что однажды он купил себе сразу два кадиллака и останавливался на голливудской вилле кинодивы Глории Свенсон".

"Нравилось ли самому королю взбитых сливок его изобретение и, может быть, даже больше, чем свежие взбитые сливки, неизвестно. "Кролик" Лапин умер в Лос-Анджелесе в 1999 году в возрасте 85 лет и оставил после себя изобретение, без которого уже давно нельзя представить себе кафе и холодильники по всему миру", - пишет Die Welt.