Путин нейтрализует главного противника

Российский президент вытеснил своего опаснейшего конкурента из президентской гонки: в воскресенье вечером оппозиционер и активист, выступающий против коррупции, Алексей Навальный подал в ЦИК документы, необходимые для регистрации его в качестве кандидата в президенты, сообщает корреспондент Bild Филипп Пятов.

В понедельник в Москве был вынесен вердикт. "Подконтрольная Путину Центральная избирательная комиссия сообщила оппозиционеру, что он не допущен к выборам", - передает автор. По официальной версии - из-за судимости.

Выступая перед своими сторонниками в прошлые выходные, Навальный заявил о том, что станет "кандидатом от всей России" и настроен на победу.

Комментируя решение ЦИК, активист указал на то, что комиссия приняла решение не против него, а против "тех 16 тыс. человек, которые меня выдвинули, и тех миллионов, которые за меня бы проголосовали". После заявлений главы ЦИК Эллы Памфиловой Навальный призвал россиян бойкотировать выборы. И если Кремль демонстраций не боится, пишет Пятов, то "возможный бойкот выборов давно стал головной болью Путина".

"Навальный не дает так просто вывести себя из игры, - констатирует журналист: - он без устали мобилизует десятки тысяч россиян, устраивая демонстрации против режима Путина и за честные выборы. Последняя акция проходила в день рождения президента - еще перед началом демонстрации Навальный был арестован на 20 суток".

"В отличие от оппонентов Путина в прошлом, Навальный точно знает, что надо делать и как обратить в свою пользу даже аресты и нападения. Это и делает его столь опасным для Кремля. Навальный уже несколько месяцев повторяет лозунг, который может дорого обойтись Путину: "Невозможна никакая избирательная кампания, если я не буду допущен на выборы".

"Для путинских стратегов речь идет не столько о победе в мартовских выборах - их исход предрешен. Целью путинской кампании, как сообщают российские СМИ, является как минимум 70-процентная явка и более 70% голосов, отданных за него. Именно высокая явка позволит Путину и дальше выступать в роли президента всех россиян", - замечает автор статьи.

Несмотря на высокий рейтинг Путина, многие россияне не видят смысла идти на выборы, если их исход известен заранее. "Именно этого и хочет добиться Навальный. (...) В ближайшие месяцы в России, - предрекает Пятов, - будут проводится две избирательные кампании. Параллельно с путинской кампанией Навальный будет изо всех сил пытаться посеять сомнения в легитимности подконтрольных Кремлю выборов и убедить максимальное число соотечественников не ходить на голосование".