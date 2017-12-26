Запрет России на ввоз чая: с великими державами Шри-Ланка должна быть паинькой

Колумнист шриланкийской газеты The Daily Mirror Ранга Джаясурия комментирует введенный Россией запрет на импорт чая и рассказывает о разыгравшейся в связи с этим "шпионской драме в стиле холодной войны".

Две недели назад Россия наложила запрет на ввоз чая из Шри-Ланки из-за предположительно обнаруженного в одной из партий жука. Власти Коломбо были шокированы и аннулировали запрет на импорт асбеста, введенный ранее невзирая на недовольство России - основного его поставщика. "Но теперь говорят, что речь идет не просто о капровом жуке в контейнере с чаем и правительственном запрете на асбест, введенном из соображений здравоохранения", - пишет журналист.

"Как сообщается, это была шпионская драма в старом стиле холодной войны, связанная с арестованным в Коломбо по запросу Минюста США российским хакером", - передает Джаясурия со ссылкой на местное издание Sunday Times. Американцы, по его словам, разыскивали хакера в связи с предполагаемым банковским мошенничеством, а Москва потребовала вернуть его на родину из-за обвинений в воровстве.

Подозреваемого, 22-летнего Манокина Рауфовича (Manokin Raufovich), отпустили под залог, сообщает журналист. Утверждается, что тот улетел в Россию на частном самолете главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, который посещал Коломбо для переговоров о продаже российского легкого фрегата Гепард 5.1, говорится в статье.

"У Москвы есть группка "патриотических" хакеров, которых обвиняли во вмешательстве в выборы в ряде европейских стран", а в США ведется расследование предполагаемых связей России с предвыборной кампанией Трампа. "Если Рауфович достоин лететь на самолете одного из приближенных Путина, он, вероятно, может быть одним из этих пособников Кремля", - пишет колумнист.

Джаясурия продолжает: "Говорят, больше всего Путин ненавидит, когда его игнорируют. Вся его внешняя политика, в том числе успешная игра в Сирии, была призвана вернуть Россию в центр мировой арены. Раз они нас ненавидят, значит, уважают, - так мыслят апологеты новой российской внешней политики. Небольшие государства, такие как Шри-Ланка, в международных отношениях не могут позволить себе ошибку, особенно имея дело с великими державами".

"Теперь мы получили удар ниже пояса, потому что Москвы думала, что мы либо чересчур заигрываем с американцами в ущерб ее интересам, либо слишком обнаглели и не прислушиваемся к тревогам России из-за запрета на асбест, против чего не раз в прошлом выступал российский посол в Коломбо", - комментирует автор статьи.

"Прежде чем принимать решение о запрете на ввоз асбеста, правительству следовало бы оценить более широкие последствия, а оно этого не сделало. Теперь оно торопится все исправить, но ущерб уже нанесен", - считает Джаясурия.

По его словам, "уклон в сторону Америки и Европы хорош, чтобы заслужить хвалебные дипломатические заявления". Однако китайцы имеют "толстые кошельки", и Россия тоже важна, как и многие арабские страны, подчеркивает Джаясурия: "Если сжечь мосты, их будет очень трудно восстановить".