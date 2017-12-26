Глава германского МИДа: договор по "Брекзиту" как модель отношений с Турцией и Украиной

На фоне напряженных отношений с Анкарой министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль все же хочет сблизить Турцию с Евросоюзом и предлагает идею, как осуществить этот замысел, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В качестве модели для более тесного сотрудничества Евросоюза и Турции Габриэль указывает на будущий договор по "Брекзиту". "Если нам удастся получить разумное соглашение с Великобританией, которое регулировало бы отношения между Брюсселем и Лондоном, это могло бы стать формой взаимодействия и с другими странами: например, с Украиной и Турцией", - заявил министр в интервью изданиям, входящим в Funke Mediengruppe. Об этом стало известно из анонса интервью, предоставленного немецким медиаконцерном.

По словам министра, существует возможность разработать с Анкарой что-то вроде "новой, более тесной формы таможенного союза". Однако для начала, подчеркнул Габриэль, ситуация в Турции должна измениться.

"Я не могу представить членства Турции или Украины в ЕС в ближайшие годы, - заявил Габриэль. - Поэтому мы и должны продумать альтернативную форму сотрудничества".