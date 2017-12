26 декабря 2017 г. Кэтрин Хилл | Financial Times Россия запретила Навальному участвовать в президентских выборах "Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному запретили участвовать в намеченных на март президентских выборах. Это решение станет испытанием для настроя критиков Кремля, желавших, чтобы этот блогер и борец с коррупцией бросил вызов Владимиру Путину, - сообщает Кэтрин Хилл в Financial Times. - В понедельник Центризбирком проголосовал за то, чтобы отклонить поданную Навальным заявку, решив, что он не имеет права быть избранным в связи с судимостью. Вынесенный в феврале приговор о признании его виновным в растрате критикуют независимые эксперты по праву и иностранные судьи как политически мотивированный". "Вскоре после объявления этого решения 41-летний Навальный призвал к бойкоту выборов и пригрозил уличными протестами по всей стране", - пишет журналистка. "Ожидается, что Путин, пребывающий у власти почти 18 лет, с легкостью переизберется в марте, поскольку многие россияне смирились с мыслью, что в их стране выборы не приведут к политическим переменам. Рейтинг поддержки Путина по-прежнему выше 80%, а Навальный не получил бы больше 2%, если бы выборы были проведены сейчас, согласно независимому опросному центру "Левада-Центр", - говорится в статье. - Но некоторые независимые аналитики считают Навального единственным российским политиком, у которого есть потенциал бросить вызов Путину". Журналистка напоминает, что Навальный уже больше года ведет кампанию за предоставление ему права участвовать на выборах и открыл свои штабы в 80 с лишним регионах, а также построил сеть волонтеров и проводил митинги по всей России, несмотря на притеснения со стороны местных властей и полиции. "Хотя тысячи людей пришли на его выступления даже в городах с маленьким опытом противокремлевского активизма, мы пока не знаем, готовы ли его сторонники участвовать в устойчивом оппозиционном движении, как зимой перед предыдущим избранием Путина в начале 2012 года", - отмечает Хилл. Источник: Financial Times