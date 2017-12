26 декабря 2017 г. Саймон Тисдолл | The Guardian Трамп, Путин и Си: год лидеров типа "крутой парень" и глупого балансирования на грани войны "Это был год суровых мужчин - лидеров типа "крутой парень" с уклоном в беспощадность и гигантским самолюбием", - пишет, подводя итоги 2017 года, обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл. "В Москве Владимир Путин, образец для подражания в этом жанре, увеличил прочность жестких тисков, в которых он держит внутреннюю политику, а также усилил накал киберцифровой "войны влияния", которую Россия ведет с Западом. В Пекине китайский президент Си Цзиньпин достиг своеобразного бессмертия, когда его неоригинальные мысли были включены в конституцию компартии. В Вашингтоне Дональд Трамп разыгрывал шарлатанскую пародию на президентство США, с настораживающим размахом соединяя могущество с невежеством", - говорится в статье. "К толпе воротил потянулась целая когорта эпигонов и подражателей", - пишет автор, упоминая о Ким Чен Ыне, Родриго Дутерте, Реджепе Тайипе Эрдогане и принце Мухаммеде ибн Салмане Аль Сауде. Автор полагает: "Последствие взлета суровых мужчин - ощущение, что западные демократии охватила парализующая слабость, а международный стратегический и правовой порядок, который сложился в послевоенный период, рушится. Дилемму высветили растущая мощь однопартийного Китая, распространение авторитаризма в целом, а также разобщающий, популистский и националистический регресс в Европе. Трудности, с которыми столкнулся Запад, усугублялись неясностями: как иметь дело с Трампом, как пройти через дезориентирующую новую эру, когда глобальное лидерство Америки ослабевает". Автор перечисляет несколько животрепещущих проблем уходящего года. "Северная Корея стала самой опасной проблемой 2017 года в сфере международной безопасности", - говорится в статье. В 2017 году в "углах ринга" оказались два порывистых, неразумных и неопытных лидера - Ким Чен Ын и Дональд Трамп, пишет автор. Китай не решается прямо противодействовать Киму, так как опасается нестабильности, которую спровоцирует крах северокорейского режима, а также не желает, чтобы воссоединенная Корея сделалась союзником США. Трамп распорядился увеличить силы ВМС и ВВС в районе Корейского полуострова. Обозреватель комментирует: "Такое балансирование на грани войны крайне опасно, поскольку оно может убедить Кима, что его вот-вот атакуют". На съезде КПК Си восхвалял "новую эру" процветания и глобальной мощи Китая, заявив, что Китай "приблизится к центру сцены и увеличит свой вклад в развитие человечества". Обозреватель комментирует: "Потенциально негативные последствия этого "вклада" для американского стратегического господства, которое сложилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе в послевоенный период, а также для влияния и интересов Запада в Африке и Латинской Америке были болезненно очевидны. Но, похоже, не в глазах Трампа. Уделяя первостепенное внимание договоренности о Северной Корее, он дал Си карт-бланш в сфере торговли и не стал привлекать его к ответу, например, из-за незаконного военного экспансионизма Китая в Южно-Китайском море, его угроз Тайваню, угнетения Тибета, колоссального дефицита демократии или ужасающей ситуации с правами человека. Выйдя из Транс-Тихоокеанского партнерства, Трамп дал китайцам еще одну возможность для расширения их охвата". Обозреватель продолжает: "Си - не единственный лидер, который извлек выгоду из наивности Трампа, его обожания авторитаризма, его эгоизма, который легко эксплуатировать. Путин, похоже, убедил Трампа, что Россия - надежный партнер при решении проблем вроде сирийской (несмотря на поддержку Москвой режима-изгоя Башара Асада в Дамаске и предполагаемую причастность к химическим атакам и другим военным преступлениям). Путин добивался отмены санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году и военного вмешательства на Украине, которое все еще не разрешилось. К ужасу Европы, Трамп среагировал сочувственно. Его уговорили не давать этому ход - пока". "Но, пожалуй, самое поразительное, что Трамп пошел вразрез с выводами своих разведслужб и принял уверения Путина, что Россия не вмешивалась в прошлогодние президентские выборы в США ради ослабления позиций его соперницы - Хиллари Клинтон", - говорится в статье. Автор предрекает: "Если будут выявлены твердые доказательства сговора (штаба Трампа с Россией. - Прим. ред.), сокрытия каких-то действий или помех осуществлению правосудия, за этим может последовать импичмент Трампа". В Европе "в начале года наблюдался прилив популизма, порожденный страхами перед иммиграцией, экономическими невзгодами, евроскептицизмом, утратой идентичности и банальной старой ксенофобией", продолжает автор. Но центристы кое-как сохранили свои позиции на выборах в Нидерландах, Франции и Германии. Великобритания одержимо решала вопрос о переговорах по условиям "Брекзита". Автор также упоминает о декларации независимости Каталонии и росте евроскептицизма в Восточной Европе. "Страны Балтии беспокоились за безопасность, а НАТО развернуло войска в приграничных районах", - пишет издание. "На взгляд Европы в целом, намерения путинской России выглядели все более злокозненными. Москву обвиняли в применении кибератак, дезинформации, манипуляций в соцсетях и других "активных мер" для подрыва и дестабилизации всех западных демократий, а не только Соединенных Штатов", - говорится в статье. "В конце года в Британии потребовали расследовать утверждения, что российские деньги, тролли и интернет-боты повлияли на результаты референдума о "Брекзите" в 2016 году. В самой России режим усилил запугивание независимых оппозиционных политиков и СМИ накануне ожидаемого выдвижения Путина для переизбрания в марте 2018 года", - пишет издание. "В Сирии Европу отодвинули на обочину, когда Россия и Иран, действуя в обход ООН, объединились, чтобы организовать потенциальное урегулирование, сохраняя власть Асада. Лидирующая роль Ирана в этой войне, расширение его влияния в Ираке и Ливане, а также поддержка повстанцев-хуситов в Йемене почти не повлекли за собой эффективных ответных мер Запада", - говорится в статье. "Трамп еще сильнее взбаламутил ситуацию и возмутил палестинцев, признав спорный и разделенный Иерусалим столицей Израиля и объявив о планах переноса туда посольства США из Тель-Авива. Он также произнес типично воинственную речь в ООН, грозясь аннулировать ядерное соглашение шестерки держав с Ираном от 2015 года", - говорится в статье. Тем временем "с треском провалилась попытка иракских курдов создать независимое государство, для которой был выбран неудачный момент". Автор также замечает: "Если на Ближнем Востоке и есть что-то предсказуемое, то это усиление конфронтации между Ираном и Трампом, которого поддержит Израиль, в 2018 году". И все же, утверждает автор, было много проблесков надежды и прогресса: "В Европе возросла популярность электромобилей, технологии аккумуляторов развивались, автопроизводители объявили о планах постепенно свернуть производство машин с бензиновыми и дизельными двигателями, загрязняющими воздух". 122 страны проголосовали в ООН за новый договор о запрете ядерного оружия. Международный трибунал в Гааге приговорил отставного сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению. Бразилия оправляется от коррупционных скандалов, Колумбия - от длительной партизанской войны. В Южной Африке нарастало недовольство клептократией и коррупцией. В Зимбабве был мирным путем отстранен президент Мугабе - "стареющий деспот", как называет его автор. Источник: The Guardian