Ток-шоу показывает, что нужно Путину для сохранения власти

Новость о размещении военно-морской базы в Тартусе прозвучала под громкие аплодисменты на российском ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ как "триумфальное сообщение с фронта", передает Борис Райтшустер в Huffington Post Deutschland. Как говорилось в ток-шоу, на усовершенствованной военно-морской базе можно будет разместить российские атомные подводные лодки и авианосцы.

"Кажется, никто из зрителей не обратил внимания на то, что большая часть информации была преувеличением: в настоящее время у российского флота имеется только один-единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". А он известен скорее своими техническими неисправностями и дымом из трубы, чем своей боеспособностью. Однако таким деталям московские телеканалы не дадут испортить триумфальное настроение", - отмечает автор публикации.

Военно-морская база в Тартусе якобы является для России исключительно важной в стратегическом смысле, потому что из этого региона американские военные корабли могут запускать ракеты, направленные на всю европейскую часть России, передает издание.

"При этом достаточно один раз взглянуть на карту, чтобы увидеть, что окрестности Тартуса не единственный регион в Средиземном море, из которого американские корабли могли бы запускать ракеты против России. (...) Насколько интенсивно рисует опасность атаки со стороны США и НАТО управляемое Кремлем московское телевидение, настолько абсурдными являются эти сценарии", - считает журналист.

По его мнению, ток-шоу показывает, насколько важны во внутриполитическом смысле для Москвы сегодня сообщения об успехе: за четыре месяца до выборов президента их выдают как доказательство успешной внешней политики Путина, вновь обретенной силы России и ее возвращения к роли мировой державы, говорится в статье.

"Однако такая оценка не является абсолютно ложной: Владимир Путин действительно использовал вакуум власти, возникший, прежде всего, в Сирии и на Ближнем Востоке из-за слабого президента США Барака Обамы. После изоляции, вызванной атакой на Украину, вмешательство Путина в сирийский конфликт позволило ему снова пересесть от стола для провинившихся за стол переговоров мировой политики", - пишет журналист. Он отмечает, что в Сирии Кремль занимает сейчас ключевую позицию, которая, однако, несет в себе и большие проблемы.

"Путин показал, что даже военные преступники президентского уровня могут не бояться уголовного преследования и утраты власти, если они опираются на союз с Москвой. Диктаторы всего мира с интересом воспримут такое послание", - отмечает журналист.

Россия стоит совместно с Ираном перед проблемой поиска решения по урегулированию ситуации в регионе, которое могло бы обезопасить их интересы. Однако, как отмечается в статье, их стратегические интересы расходятся, например, в вопросах о курдских формированиях. К тому же некоторые небольшие регионы в Сирии все еще заняты повстанцами, выступающими против Асада.

Для мирного процесса обязательным является разделение власти - в том числе и для того, чтобы получить поддержку Запада. Однако, как передает израильская газета Haaretz слова бывшего посла Дании в Сирии Рольфа Холмби, Асад не сможет смириться ни с одним решением, при котором ему действительно придется отказаться от части своей власти, говорится в статье.

"Тяжело предсказать, как Путин решит конфликт. Если он вообще этого хочет", - пишет автор.

Российские критики Кремля предполагают, что Путин вообще не заинтересован в мирном решении - якобы его стратегической целью является "медленно тлеющий" конфликт. Таким образом он может на продолжительное время укрепить свое влияние, требовать дивиденды за краткосрочные решения и, возможно, предотвратить падение цен на нефть, считают критики.

"Абсурдным такое обвинение не звучит: на Украине и в других регионах бывшего Советского Союза, таких как Грузия, Армения и Молдавия, Кремль делает ставку на такую тактику и выступает больше в роли постоянного поджигателя, чем пожарного", - пишет автор в заключение.