26 декабря 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Никакого "чуда" Навальный не дождался Глава ЦИК РФ Элла Памфилова давно предупредила, что только "чудо" может позволить Алексею Навальному участвовать в президентских выборах 2018 года. Чуда не произошло. ЦИК отказал оппозиционеру из-за имеющегося судебного приговора, который "независимые эксперты по праву и иностранные судьи критикуют как политически мотивированный", пишут СМИ. 84 штаба Навального по всей России теперь займутся организацией бойкота выборов, в то время как вопрос явки - "головная боль Путина". "Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному запретили участвовать в намеченных на март президентских выборах. Это решение станет испытанием для настроя критиков Кремля, желавших, чтобы этот блогер и борец с коррупцией бросил вызов Владимиру Путину", - сообщает Кэтрин Хилл в Financial Times. В понедельник Центризбирком отклонил заявку Навального, решив, что он не имеет права быть избранным в связи с судимостью. "Вынесенный в феврале приговор о признании его виновным в растрате критикуют независимые эксперты по праву и иностранные судьи как политически мотивированный", - пишет Хилл. Навальный призвал к бойкоту выборов и пригрозил уличными протестами по всей стране. "Ожидается, что Путин с легкостью переизберется в марте, поскольку многие россияне смирились с мыслью, что в их стране выборы не приведут к политическим переменам. Рейтинг поддержки Путина по-прежнему выше 80%, а Навальный не получил бы больше 2%, если бы выборы были проведены сейчас, согласно опросам "Левада-Центра", - говорится в статье. Навальный уже больше года ведет кампанию за свое выдвижение и открыл штабы в 80 с лишним регионах, а также построил сеть волонтеров и проводил митинги по всей России. "Хотя тысячи людей пришли на его выступления даже в городах с маленьким опытом противокремлевского активизма, мы пока не знаем, готовы ли его сторонники участвовать в устойчивом оппозиционном движении, как зимой перед предыдущим избранием Путина в начале 2012 года", - отмечает Хилл. Несколько недель назад Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК) предупредила, что только "чудо" может позволить Алексею Навальному участвовать в президентских выборах 18 марта 2018 года, пишет корреспондент Le Monde Бенуа Виткин. Чуда не произошло. В понедельник, 25 сентября, ЦИК вынес свой вердикт: единогласно, без воздержавшихся, он запретил оппозиционеру участвовать в выборах по причине его судебных приговоров в прошлом (по информации РБК, член ЦИК Николай Левичев "не стал голосовать из-за конфликта интересов". - Прим. ред.). Решение было ожидаемым, и оно положило конец нескольким месяцам поддельного напряженного ожидания, в течение которых оппозиционер делал вид, будто он верит в свои шансы на участие в выборах 2018 года, пишет журналист. "Навальный лишен доступа к федеральным СМИ, но он умело владеет искусством трансформировать каждое огороженное пространство, в котором он появляется - вплоть до залов суда - в трибуну", - отмечает Виткин. В понедельник он воспользовался видеотрансляцией заседания ЦИК для того, чтобы снова завязать бой с цинизмом власти. "Но, наверное, один раз в жизни можно же совершить какой-то нормальный поступок, даже не геройский! Никто же не стоит у вас с пистолетом у виска. Простую вещь, основанную на законе, можно сделать не для меня, а для того чтобы выполнить свою функцию в избирательной комиссии", - сказал он членам ЦИК. После заседания ЦИК Навальный распространил видеоролик, записанный заранее, чтобы призвать к "забастовке избирателей. "Отныне победа Путина на выборах 18 марта представляется еще более уверенной", - пишет журналист, сообщая читателям, что он "столкнется к кандидатами от КПРФ и от ультранационалистической ЛДПР, а также с молодой Ксенией Собчак". "Путин может сколько угодно строить из себя мачо на ТВ. Но если боишься конкурировать со своим реальным оппонентом - грош цена твоему "мачизму", - прокомментировал один из соратников Навального Илья Яшин. "В Центризбиркоме 12 членов из 13 проголосовали за отказ зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты, ссылаясь на его условный срок по делу о мошенничестве в рамках судебного разбирательства, которое он называет политически мотивированным", - говорится в статье The New York Times. "Это решение не стало неожиданностью. 41-летний Навальный также был готов, записав свой ответ на видео еще до того, как решение было официально оглашено", - пишет автор статьи Иван Нечепуренко. На видеозаписи Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы. Он сказал, что 84 штаба его кампании, открытых по всей России, теперь займутся организацией бойкота выборов. Он также заявил о начале кампании по мониторингу явки и голосования на избирательных участках. По мнению политолога Сергея Медведева, решение ЦИК еще больше подрывает легитимность российской политической системы. "Выборы становятся похожи на игры "Ночной хоккейной лиги", где Путин в компании десятка лакеев на коньках забивает по восемь шайб", - написал он в Facebook. Российский президент вытеснил своего опаснейшего конкурента из президентской гонки, сообщает корреспондент Bild Филипп Пятов. "Подконтрольная Путину Центральная избирательная комиссия сообщила оппозиционеру, что он не допущен к выборам", - передает автор. По официальной версии - из-за судимости. Навальный до последнего заявлял о том, что станет "кандидатом от всей России" и настроен на победу. Комментируя решение ЦИК, активист указал на то, что комиссия приняла решение не против него, а против "тех 16 тыс. человек, которые меня выдвинули, и тех миллионов, которые за меня бы проголосовали". Навальный призвал россиян бойкотировать выборы. И если Кремль демонстраций не боится, пишет Пятов, то "возможный бойкот выборов давно стал головной болью Путина". "Навальный не дает так просто вывести себя из игры, - считает журналист: - он без устали мобилизует десятки тысяч россиян, устраивая демонстрации против режима Путина и за честные выборы. Последняя акция проходила в день рождения президента - еще перед началом демонстрации Навальный был арестован на 20 суток". "В отличие от оппонентов Путина в прошлом, Навальный точно знает, что надо делать и как обратить в свою пользу даже аресты и нападения. Это и делает его столь опасным для Кремля", - говорится в статье. Для путинских стратегов целью является как минимум 70-процентная явка и более 70% голосов, отданных за Путина, замечает автор. Между тем многие россияне не видят смысла идти на выборы, если их исход известен заранее. "В ближайшие месяцы в России, - предрекает Пятов, - будут проводится две избирательные кампании. Параллельно с путинской кампанией Навальный будет изо всех сил пытаться посеять сомнения в легитимности подконтрольных Кремлю выборов и убедить максимальное число соотечественников не ходить на голосование".