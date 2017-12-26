Новая дипломатия влияния Китая

Развивая агрессивную "мягкую силу", коммунистический режим стремится оторвать многие страны от американского союзника, с тем чтобы загнать их на китайскую орбиту, пишет журналист Le Figaro Сирил Плюетт.

Ускорение расследования российского вмешательству в президентские выборы в США сфокусировало всемирное внимание на угрозе внедрения со стороны Кремля - при этом возникла опасность недооценить, с какой энергией Китай готов оказывать влияние на политические решения в различных странах, отмечает автор.

Недавний скандал в Австралии пролил свет на манеру, в которой Пекин осуществляет настолько интенсивную "мягкую силу", что некоторые эксперты переименовали ее в "решительную силу", говорится в статье. Широкая общественность была поражена, когда открылось, что сенатор, близкий к богатому китайскому дарителю, неоднократно выступал посредником для защиты интересов Пекина по спорным вопросам.

Китай нацелен на развивающиеся страны Африки, Латинской Америки и особенно Юго-Восточной Азии, а также на США и Европу, продолжает Плюетт. Всякий раз "цель состоит в усилении китайского влияния, в ослаблении негативного медийного освещения Китая и в продвижении китайской авторитарной модели", подчеркивает Джошуа Керланцик, исследователь в Совете по международным отношениям. Пекин надеется, что ставшие объектом его усилий правительства учтут его экономические и дипломатические интересы, а также воздержатся от критики в отношении прав человека и территориальных претензий.

Такая стратегия, которую курирует сам президент Си Цзиньпин, по мнению экспертов, претворяется в жизнь многими департаментами и министерствами. Как только мишени определены (политики, журналисты, университетские преподаватели, ученые, предприниматели), их приближают, приглашают, завлекают различными денежными взносами, говорится в статье. После того как их роскошно принимают, некоторые чувствуют себя обязанными подхватывать риторику Пекина.

Методы, с помощью которых азиатский гигант дотягивается вплоть до американской территории, начинает вызывать обеспокоенность в США. "Попытки" китайского правительства, направленные на ориентирование, покупку или на форсирование" политических решений и "контроль за обсуждениями по "чувствительным" вопросам, ощущаются повсюду и бросают серьезный вызов США", - заявил в середине декабря американский сенатор Марко Рубио.

В частности, "компании, близкие к китайскому правительству, одарили значительными денежными суммами важнейшие американские университеты и аналитические центры. Пекин нанял дорогостоящие службы информации и пропаганды в Вашингтоне и Нью-Йорке, чтобы лоббировать свои интересы перед членами Конгресса", - уточняет политолог Вилли Лам из китайского университета Гонконга.

Кроме того, коммунистический режим внимательно наблюдает за китайскими бизнесменами и студентами за рубежом и умеет мобилизовать их для защиты своего дела. Так, китайская студентка американского университета в Мэриленде, которая намекнула на загазованность и отсутствие свободы слова в Китае, была смешана с грязью собственной общиной и публично принесла извинения во время вручения ей диплома, рассказывает Плюетт.