Алексею Навальному запрещено участвовать в российских президентских выборах

Главный оппозиционер Владимира Путина, объявленный не подлежащим избранию до 2028 года по причине судебного приговора, призывает своих сторонников бойкотировать выборы, намеченные на 18 марта 2018 года, пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

Несколько недель назад Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК) предупредила, что только "чудо" может позволить Алексею Навальному участвовать в президентских выборах 18 марта 2018 года, говорится в статье.

Комментаторы напрасно потратят время на толкование мистического характера формулировки - о каком таком "чуде" могла говорить Памфилова, учреждение которой теоретически уполномочено строго применять закон? Чуда не произошло. В понедельник, 25 сентября, ЦИК вынес свой вердикт: единогласно, без воздержавшихся, он запретил оппозиционеру участвовать в выборах по причине его судебных приговоров в прошлом, пишет корреспондент (по информации РБК, член ЦИК Николай Левичев "не стал голосовать из-за конфликта интересов". - Прим. ред.).

Решение было ожидаемым, и оно положило конец нескольким месяцам поддельного напряженного ожидания, в течение которых оппозиционер делал вид, будто он верит в свои шансы на участие в выборах 2018 года, пишет журналист.

"Навальный лишен доступа к федеральным СМИ, но он умело владеет искусством трансформировать каждое огороженное пространство, в котором он появляется - вплоть до залов суда - в трибуну", - отмечает Виткин.

В понедельник он воспользовался видеотрансляцией заседания ЦИК для того, чтобы снова завязать бой с цинизмом власти. "Но, наверное, один раз в жизни можно же совершить какой-то нормальный поступок, даже не геройский! Никто же не стоит у вас с пистолетом у виска. Простую вещь, основанную на законе, можно сделать не для меня, а для того чтобы выполнить свою функцию в избирательной комиссии", - сказал он членам ЦИК.

После заседания ЦИК Навальный распространил видеоролик, записанный заранее, чтобы призвать к "забастовке избирателей": "Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвует только Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, не представляющие для него ни малейшей угрозы", - заявил он, добавив, что намерен обжаловать решение ЦИК.

"Даже если электорат Алексея Навального может показаться ограниченным, отныне победа Владимира Путина на выборах 18 марта представляется еще более уверенной", - пишет журналист. Уходящий президент, как и на каждых выборах, столкнется к кандидатами от КПРФ и от ультранационалистической ЛДПР, а также с молодой Ксенией Собчак, позиционирующей себя в качестве альтернативы недопущенному Навальному, считает Виткин.

"Путин может сколько угодно строить из себя мачо на ТВ. Но если боишься конкурировать со своим реальным оппонентом - грош цена твоему "мачизму", - прокомментировал один из соратников Навального Илья Яшин, который вечером в Twitter сообщил, что к его родителям приходила полиция.