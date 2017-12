26 декабря 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Россия запретила критику Кремля баллотироваться в президенты "В понедельник члены российской избирательной комиссии не допустили оппозиционного лидера Алексея Навального к участию в президентских выборах в следующем году, что было довольно предсказуемым решением, заставившим его призвать сторонников бойкотировать выборы и принять участие в уличных протестах", - пишет The New York Times. "В Центральной избирательной комиссии 12 членов из 13 проголосовали за отказ зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты, ссылаясь на его условный срок по делу о мошенничестве в рамках судебного разбирательства, которое он называет политически мотивированным", - говорится в статье. "Это решение не стало неожиданностью: чиновники и раньше говорили в интервью, что он не будет допущен к выборам. 41-летний Навальный также был готов к этому решению, записав свой ответ на видео еще до того, как решение было официально оглашено", - пишет автор статьи Иван Нечепуренко. На видеозаписи Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы. Он сказал, что 84 штаба его кампании, открытых по всей России, теперь займутся организацией бойкота выборов. Он также заявил о начале кампании по мониторингу явки и голосования на избирательных участках, передает корреспондент. По мнению политолога Сергея Медведева, решение избирательной комиссии еще больше подрывает легитимность российской политической системы. "Выборы становятся похожи на игры "Ночной хоккейной лиги", где Путин в компании десятка лакеев на коньках забивает по восемь шайб", - написал он в Facebook. Источник: The New York Times