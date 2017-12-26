Виталий Мутко пускает пыль в глаза

Виталий Мутко, "россиянин, вызывающий много вопросов", временно покидает пост главы РФС. Однако это абсолютно не уладит конфликт, считает Эльмар Вагнер, журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Мутко - один из самых влиятельных людей в мире спорта. Несколько лет он был министром спорта России, добился проведения в России ЧМ по футболу в 2018 году, был членом Исполкома FIFA. И он все еще является председателем Организационного комитета "Россия-2018" по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу. Это невероятно", - пишет автор.

После публикации доклада Макларена имидж Мутко подорван. "Из доклада и последующих разъяснений ясно, что министр спорта несет ответственность за государственную допинговую систему", - говорится в статье.

"Последствия для Мутко до сегодняшнего дня являются ограниченными. Вскоре после публикации доклада Макларена его переместили на пост заместителя председателя правительства РФ. МОК пожизненно отстранил его от Олимпиады. Ему также отказали в переизбрании в Исполком FIFA - абсурдным образом из-за политической несовместимости должностей, а не из-за допингового скандала", - обращает внимание Вагнер.

"Международное давление на FIFA из-за того, что Мутко остается ответственным за проведение ЧМ, в последнее время возрастает. Однако FIFA сидит тихо, ее независимая комиссия по этике тоже, кажется, не сдвинется с места, - критикует журналист. - Чего же удивляться, что и Россия делает усилия только для того, чтобы пустить пыль в глаза: вместо заявления об отставке Мутко объявил, что лишь временно покидает пост главы РФС".

"Однако спора вокруг влиятельной фигуры Мутко это не уладит. Смешной шахматный ход только показывает, что Мутко незаменим - и что он хорошо работал над своей коалицией", - считает Вагнер, отмечая, что со времен совместной работы в правительстве Санкт-Петербурга Мутко тесно связан с Путиным, а президенту FIFA Джанни Инфантино он уже пару раз предоставлял свой частный самолет.

"В любом случае для FIFA в преддверии ЧМ Мутко является слишком важной опорой, так что от FIFA не стоит ждать решительных действий. При Инфантино эта организация объявила важнейшей задачей улучшение собственной репутации - и постоянно терпит в этом фиаско", - подытоживает журналист.