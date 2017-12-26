Путин - Баба-Яга

"Рождество - время сказок. Иногда создается впечатление, что это вдохновляет некоторых политиков на Западе. Они охотно рассказывают страшные сказки о злом властелине Кремля Путине и его троллях, которые всеми способами пытаются посеять беспокойство и свести нас с ума. В мифологическом смысле это смешно. В политическом смысле - опасно", - пишет Якоб Аугштайн на страницах немецкого издания Der Spiegel.

Так, недавно стало известно о новой "кремлевской подлости": российские подводные лодки якобы занимаются шпионажем в Атлантическом океане и в Средиземном море рядом с коммуникационными кабелями НАТО. "Это, конечно, было бы безобразием. Ведь такое разрешено только американцам", - пишет с иронией автор, отмечая, что от НАТО не поступает жалоб на американскую тяжеловооруженную подводную лодку "Джимми Картер", с помощью которой АНБ США предположительно может следить за трансатлантической интернет-коммуникацией, подключаясь к подводным кабелям.

Аугштайн видит проблему в том, что для обычных граждан, как и для журналистов, такие сообщения не поддаются проверке, однако "в любом случае увеличивают чувство неуверенности". "А что касается русских, то здесь неуверенность и без того велика", - пишет журналист.

"В русских сказках есть персонаж по имени Баба-Яга. Это злая лесная ведьма, которая летает по лесу в ступе, заметая свои следы метлой. (...) На Западе Владимир Путин, подобно Бабе-Яге, является олицетворением зла, корнем всех бед", - считает автор.

Обстоятельств, разоблачающих российскую силовую политику, достаточно: бомбардировки в Сирии, интервенция в Восточную Украину и Крым, продолжает автор, но здесь "речь здесь идет о скрытых действиях, предполагаемом тайном влиянии".

Спецпрокурор США довольно долго пытается доказать какие-то российские "пакости", а премьер-министр Великобритании Тереза Мей говорит о вмешательстве России в западные выборе и об угрозе миропорядку.

"Доказательства всегда отсутствуют. Что касается Трампа - а это было бы самым крупным вмешательством - то здесь все же установлено, что его люди перед выборами общались с русскими. Опасно ли это? Трудно сказать, - пишет автор. - Если русские олицетворяют дьявола, то опасно. Папа Римский как раз предостерегал от общения с дьяволом, потому что тот умен и спорить с ним не стоит: "Если ты начнешь разговаривать с сатаной, ты потерян. Он вскружит тебе голову".

"Примерно на том же уровне строятся обвинения Путина, таинственного бывшего агента КГБ. Доказательства в некоторых случаях при более близком рассмотрении являются ограниченными", - полагает журналист. Например, согласно одному из исследований Оксфордского университета, влияние России на "Брекзит" было незначительным, если вообще имелось.

"Западные политики и журналисты обвиняют русских в искажении действительности и при этом сами искажают реальность. Это уже не связано со сказками. Это связано с патологией в политике. Синдром, о котором идет речь, называется паранойя. При паранойе все становится знаком, все приобретает значение. Аккаунт в Twitter, подводная лодка, военные учения - все это часть большого и опасного сценария, который принимает характер растущей угрозы и оправдывает принятие ответных мер. Паранойя не только превращает действительность в самообман, но и самообман в действительность", - пишет Аугштайн, отмечая, что почти одновременно с новостью о российских подводных лодках стало известно о намерении США поставлять на Украину противотанковые системы, а командующий Корпусом морской пехоты США предупредил своих подчиненных о приближающейся "большой битве".