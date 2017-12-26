Брижит Макрон заваливают письмами зрелые женщины, утверждающие, что она вдохновила их быть соблазнительными

"Как стало известно The Telegraph, Брижит Макрон заваливают письмами зрелые женщины, которые благодарят первую леди Франции за то, что она доказала, что возраст соблазнения для них не закончился, - сообщает Генри Сэмюэл в The Telegraph. - 64-летняя госпожа Макрон побила рекорд по количеству писем, получаемых первой леди: каждый день в Елисейский дворец пишет до 200 человек, просящих о помощи по разным поводам. Предыдущий рекорд был установлен ее предшественницей Карлой Бруни-Саркози, получавшей порядка 35 писем в день".

"Согласно ближнему кругу г-жи Макрон во дворце, немалая часть этих писем приходит от женщин, которых вдохновляют ее отношения с мужем, Эммануэлем Макроном, президентом Франции, который в этом месяце (декабре) отметил свой сороковой день рождения в кругу семьи Брижит в ренессансном замке Шамбор", - говорится в статье.

"Множество женщин за 60 и за 70 пишут Брижит, чтобы сказать: "Merci, спасибо вам, потому что я не знала, что это возможно, спасибо вам, потому что я не осмеливалась носить такую одежду, спасибо вам, что показали, что соблазнять можно и в 65 лет, - сказал The Telegraph главный советник Брижит Макрон в Елисейском дворце Пьер-Оливье Коста. - Мы были невероятно удивлены масштабами просьб о помощи, получаемых Брижит Макрон".

"С тех пор, как в мае ее мужа избрали президентом, "БриБримания" охватила Францию и весь мир (во время зарубежных визитов) на фоне напряженного любопытства по поводу нетипичных отношений Макронов, отношений в стиле фьюжн - их разницы в возрасте, которая, как часто подчеркивают, обратна разнице в возрасте между Дональдом и Меланией Трамп", - говорится в статье.

"Первые супруги Франции познакомились порядка 20 лет назад, когда она преподавала драму в средней школе, где он учился. Пара поженилась через год, после того как Брижит развелась с банкиром Андре-Луи Озьером, от которого у нее трое детей", - сообщает автор.

Недавно г-жа Макрон сказала в интервью Elle France: "Конечно, мы завтракаем вместе, я с моими морщинами, он со своей юностью, но так уж вышло. Если бы я не сделала этот выбор, я бы многое упустила в жизни".

"Она призналась, что сначала ей было трудно справляться с мизогинией, которую спровоцировала их разница в возрасте", - передает Сэмюэл. "В конце концов я себе сказала: "Ладно, мне это не нравится, но я должна иметь с этим дело. Потом все пройдет", - призналась Брижит.

"Однако Мишель (Мими) Маршан (именуемая французской "королевой папарацци" и ставшая закулисным импрессарио Макронов, работающим с их отношениями с общественностью) убедила ее превратить разницу в возрасте в преимущество", - говорится в статье.

Перед президентской кампанией Макрона Маршан организовала для него и Брижит фотосессию в купальниках на пляже в Биаррице для Paris Match. Она сказала будущей первой леди: "Подумай. Вся Франция говорит о вашей разнице в возрасте. Ну, тут им будет, на что посмотреть. Давай! Ты красавица".

"Эта ставка оправдалась улучшением общественного мнения. Г-жа Макрон в своих платьях выше колена, выглядящая остросовременно, "раскрепостила женщин своего поколения", по словам Кристель Грайо, вице-президента Vivendi Talent Management", - передает Сэмюэл.

"Она стряхнула пыль со стиля первой леди. Она свободная французская женщина", - сказала Грайо журналу Vogue. По словам Грайо, Макроны как пара "вызывают уважение и восхищение. Они показывают, что всё возможно".