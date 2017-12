26 декабря 2017 г. Роуэн Скарборо | The Washington Times ФБР признает, что не может удостоверить подлинность утверждений о сговоре России со штабом Трампа "ФБР отказывается отречься от "досье по России", на которое частично опиралось, начиная расследование в отношении избирательного штаба Трампа, но признает, что стержневые обвинения в сговоре на выборах, которые содержатся в этом документе, остаются неподтвержденными", - пишет The Washington Times. "Источники, знакомые с расследованиями, которые проводят Палата представителей и Сенат, говорят, что таков аргумент ФБР о досье спустя 17 месяцев после того, как в июле 2016 года, когда Трамп сражался с Клинтон за Белый дом, состоялся первый брифинг для сотрудников", - пишет обозреватель Роуэн Скарборо. На прошлой неделе замдиректора ФБР Эндрю Маккейб дал показания на закрытом заседании комитета по делам разведки Палаты представителей. "Республиканцы, состоящие в комитете, дотошно расспрашивали Маккейба о досье, которое финансировалось Национальным комитетом Демократической партии и избирательным штабом Клинтон и основывалось на информации с привкусом сплетен, поступившей от платных неназванных кремлевских агентов", - говорится в статье. Газета сообщает со слов неназванного информированного источника: "Маккейб не стал критиковать 35-страничное досье, заполненное фривольными и уголовными обвинениями в адрес Дональда Трампа и его помощников, но сказал, что его подлинность в основном остается неподтвержденной". Автор сообщает: "В интервью нашей газете источники предположили, что Маккейб поставил бы себя в неловкое положение, осудив исследование политической оппозиции, на котором сотрудники его ведомства основывали свои решения о начале расследования в области контрразведки и опросе свидетелей. В некоторых сообщениях прессы говорилось, что ФБР ссылалось на информацию из досье, ходатайствуя перед судом о разрешении прослушек разговоров". Между тем ревизор министерства юстиции США Майкл Э. Горовиц проверяет, следовало ли Маккейбу взять самоотвод при расследовании дела о сервере электронной почты г-жи Клинтон. Жена Маккейба баллотировалась в Сенат Вирджинии и получила на свою избирательную кампанию более 700 тыс. долларов от двух комитетов, одним из которых управлял губернатор Вирджинии Маколифф - один из ближайших союзников г-жи Клинтон. "Позднее проверка Горовица расширилась, и теперь в ней ставится вопрос, объективно ли проводимое ФБР расследование подозрений в сговоре Трампа с Россией", - пишет издание. Издание напоминает: "Автор досье, бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, в октябре 2016 года хвастался в интервью журналу Mother Jones, что убедил ФБР на основе его служебных записок начать расследование в отношении команды Трампа. Республиканцы высмеяли Бюро за то, что оно доверилось платному агенту избирательного штаба Клинтон", - говорится в статье. "Fox News и Washington Examiner сообщили, что республиканцы спросили, какие части досье ФБР подтвердило. Маккейб сказал, что единственный подтвержденный инцидент, связанный со сговором, - то, что волонтер штаба Трампа Картер Пейдж съездил в Москву в июле 2016 года. Ответ удивил республиканцев: ведь в то время поездка Пейджа с целью произнести речь в университете была предана широкой огласке", - говорится в статье. Издание сообщает, что теперь комитет Палаты представителей по делам разведки выясняет несколько пунктов: "Кто финансировал досье и как информация, которая в нем содержится, распространялась фирмой Fusion GPS, осуществлявшей оплату, а затем использовалась ФБР. То, как администрация Обамы просила "снять маски" - раскрыть личности частных лиц, которые случайно стали объектами слежки за иностранцами. Недавние должностные преступления в министерстве юстиции и ФБР". Источник: The Washington Times