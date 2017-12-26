Германия: исламизация угрожает Рождеству?

Многие немцы опасаются, что главный христианский праздник находится в опасности из-за притока беженцев-мусульман, передает Die Welt.

"Многие, - поясняет автор публикации Томас Штраубхар, - даже уверены в том, что в результате демографических сдвигов христиане станут меньшинством в собственной стране, доминировать будут представители иной веры. Считается, что это всего лишь вопрос времени. Не в последнюю очередь, аргументируют сторонники этой теории, это связано с тем, что женщины в хиджабе рожают больше детей, чем женщины без него".

Однако, замечает автор, "по подсчетам Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, в Германии на конец 2015 года проживало порядка 4,7 млн мусульман - 5,7% от общего населения страны. Для сравнения: в этом же году в ФРГ насчитывалось около 23,8 млн католиков и 22,3 млн протестантов".

"Так почему же немцы - вопреки статистическим данным - говорят об исламизации "старой доброй" Европы?" - задается вопросом журналист.

"Во-первых, нет ничего нового в том, что большинство переоценивает значимость меньшинства, - пишет Штраубхар. - Мировая история знает множество драматичных примеров преследования небольших групп людей по религиозному принципу. Поэтому в дни важных религиозных праздников и чтут память тех, кто стал жертвой несправедливого обращения из-за своего вероисповедания".

"Во-вторых, - продолжает автор, - чужаки нередко и весьма охотно превращаются в инструмент в руках манипуляторов внутри страны. Это помогает привлечь внимание и отвлечь от собственных проблем".

"В-третьих, в случае с религиозными меньшинствами роль играет не столько число их представителей, сколько отличия, кажущиеся угрозой. В игру вступают СМИ: новое и незнакомое привлекает больше внимания, чем привычное", - говорится в статье.

"В 2016 году доля мусульман в Восточной Германии (без учета Берлина) составляла менее 2%. Но по сравнению с предыдущим годом количество приехавших из Сирии увеличилось с 29 до 84 тыс. человек, из Афганистана - с 5 до 21 тыс., из Ирака - с 6 до 20 тыс. человек. Многие испугались, что это - начало неконтролируемого процесса", - говорится в статье.

"От мусульман угрозы для Рождества не исходит, - считает Штраубхар. - Гораздо опаснее другая тенденция: в Германии отмечается снижение популярности христианства. В Западной Германии четверть населения никогда не ходит в церковь, около трети вообще не молится. В восточной части ФРГ 57% не посещают церковь, а трое из четырех восточных немцев и не думают произносить молитвы. Это данные за 2012 год - однако вряд ли тренд изменится".