26 декабря 2017 г. Майкл Морелл и Майк Роджерс | The Washington Post Россия никогда не прекращала кибератаки на США Каждый первокурсник, изучающий международные отношения, усваивает, как важно сдерживание. Однако США не сумели осуществить сдерживание после вмешательства России в выборы в 2016 году, пишут в статье для The Washington Post бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл и бывший конгрессмен-республиканец Майк Роджерс, экс-председатель комитета по разведке в Палате представителей. "В СМИ и среди широкой общественности бытует представление, что после прошлогодних выборов Россия прекратила операции в социальных сетях и что нам нужно беспокоиться только о будущих выборах. Но это ощущение неверно. Российские информационные операции в США продолжились после выборов и продолжаются по сей день", - заявляют авторы статьи. Морелл и Роджерс предлагают оценить охват сообщений, распространенных "ориентирующимися на Кремль" аккаунтами в Twitter. Авторы ссылаются на исследование, проведенное "Альянсом в защиту демократии" при поддержке Германского фонда Маршалла. "За одну только неделю этого месяца Москва использовала эти аккаунты для дискредитации ФБР, когда выяснилось, что за отправку антитрамповских сообщений агента понизили в должности; для атаки на ABC News за ошибку в репортаже о президенте Трампе и экс-советнике по нацбезопасности Майкле Флинне; для критики администрации Обамы за якобы данный "зеленый свет" на общение между Флинном и тогдашним российским послом Сергеем Кисляком; и для предупреждения о насилии со стороны мигрантов, когда присяжные оправдали мексиканца-нелегала, обвиненного в убийстве жительницы Сан-Франциско", - говорится в статье. "Еще большую тревогу вызывает то, что другие страны начинают следовать примеру России в социальных сетях", - подчеркивают Морелл и Роджерс. Они отмечают, что продвигаемые Пекином сообщения привели к протестам в Тайбэе, а Турция начинает использовать соцсети для попыток повлиять на европейские политические дискуссии. Санкции, введенные администрацией Обамы и Конгрессом после выборов в 2016 году, авторы статьи называют шагом в верном направлении, но этого, по их словам, недостаточно. "Истинное сдерживание требует мер, которые предотвращают достижение противниками своих целей и в то же время заставляют их режимы терпеть значительные издержки. Пока что мы не сделали ни того, ни другого", - заключают Морелл и Роджерс. Источник: The Washington Post