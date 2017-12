26 декабря 2017 г. Редакция | The Washington Post Администрация Трампа адресовала похвальный сигнал деспотам по всему миру "Сергей Магнитский, российский юрист по налоговым вопросам, восемь лет назад умер в московской тюрьме, избитый и в одиночестве", - пишет The Washington Post в редакционной статье. "Теперь же события приняли неожиданный и позитивный оборот: администрация Трампа в соответствии с законом, который носит его имя, приняла меры против людей, подобных мучителям Магнитского", - говорится в статье. Газета поясняет, что речь идет о "Глобальном Законе Магнитского" ("расширенной версии закона о санкциях, который первоначально был направлен против россиян"). "Оба закона применяются на практике таким образом, что это должно стать для клептократов и деспотов сигналом, что их злодеяния не останутся без последствий", - говорится в статье. "Рамзан Кадыров, ужасный лидер российской республики Чечня, включен в новейший санкционный список, в числе прочего, за внесудебные убийства и пытки. В ответ он презрительно фыркнул, что, возможно, его "ждет бессонная ночь", а затем поклялся, что не приедет в США, даже если ему пообещают все американские валютные запасы", - пишет газета. Издание подчеркивает: санкции касаются не только передвижений по миру - они осложняют сокрытие денег на Западе и попытки отправить семью в Майами или Нью-Йорк. Газета упоминает еще нескольких фигурантов нового черного списка. Это генерал-майор Маунг Маунг Соэ, который был начальником Западного штаба бирманской армии, когда та проводила "этнические чистки" в отношении народа рохинджа. "Есть также сын российского генпрокурора Артем Чайка, который "использовал положение своего отца и его способность награждать его подчиненных, чтобы несправедливо получать государственные активы и контракты, а также оказывать давление на конкурентов в бизнесе", - говорится в статье. В список включены экс-президент Гамбии Яйя Джамме и дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова. Издание напоминает, что Конгресс США "заказал третий список - ближайших дружков президента Владимира Путина". "В Москве поговаривают, что многие из них отчаянно жаждут не попасть в список, опасаясь, что санкции их потенциально запятнают. Трамп отверг выводы о вмешательстве России в выборы, так что Конгрессу придется внимательно отслеживать, как он соблюдает эти требования. Но шаг на основе "Закона Магнитского" - это добрый знак", - подытоживают авторы статьи. Источник: The Washington Post