26 декабря 2017 г. Адам Энту, Эллен Накашима, Грег Джаффе | The Washington Post Кремлевские тролли "засветились" в интернете, пока Вашингтон рассматривал различные варианты "Первое письмо оказалось в ящике электронной почты CounterPunch, американского новостного и аналитического сайта левой направленности, в 3:26 ночи - в середине дня по московскому времени", - пишет The Washington Post. "Здравствуйте, меня зовут Элис Донован, и я начинающая фриланс-журналистка", - говорилось в сообщении от 26 февраля 2016 года. "ФБР следило за Донован в рамках продолжавшейся несколько месяцев операции контрразведки под кодовым названием "Северная ночь" (Northern Night). Во внутренних отчетах бюро ее называют рядовым исполнителем под псевдонимом в армии кремлевских троллей, стремящихся подорвать демократические институты Америки", - пишут авторы статьи. Ее первые статьи в качестве фрилансера, сотрудничающего с CounterPunch, и еще, по крайней мере, десять других онлайн-публикаций не были особенно политическими. По мере того, как президентская кампания 2016 года накалялась, идущие от Донован сигналы изменились. Она, кажется, начала все больше выполнять приказание Кремля, разжигая недовольство Хиллари Клинтон и расхваливая WikiLeaks, говорится в статье. "События вокруг расследования ФБР "Северная ночь" укладываются в шаблон, повторявшийся годами на фоне роста российской угрозы: разведка и правоохранительные органы США замечали некоторые тревожные признаки российского вмешательства в Европе и позже в США, но так до конца и не осознали широту кремлевских амбиций", - отмечают журналисты. "Этот рассказ о половинчатом ответе США на угрозу российской дезинформации основан на интервью с десятками настоящих и бывших высокопоставленных американских чиновников Белого дома, Пентагона, Госдепартамента и сотрудников американских и европейских разведслужб, как и представителей НАТО и высокопоставленных европейских дипломатов", - говорится в статье. "С учетом того, что выборы 2018 года быстро приближаются, дебаты вокруг того, как иметь дело с Россией, продолжаются", - пишет издание. "Русские что-то замышляют. Они обнаружили слабое место, и они вернутся в 2018 и 2020 годах, используя более изощренный и точечный подход", - считает бывший посол США при НАТО Дуглас Льют. США и Советский Союз вели полномасштабную информационную борьбу в ходе холодной войны. Но администрация Билла Клинтона и Конгресс в 1999 году закрыли ведущее американское глобальное информагентство, отмечает издание. "Они думали, что все позади и что мы выиграли пропагандистскую войну", - заявил Джозеф Даффи, последний директор Информационного агентства США, в задачи которого входило влиять на население иностранных государств. Первые тревожные признаки растущей угрозы российской дезинформации включали в себя открытие в 2005 году телеканала RT и кибератаки 2007 года, парализовавшие банки, правительственные органы и газеты Эстонии, отмечает газета. "Но настоящий "тревожный звонок" для американских чиновников прозвучал в начале 2014 года, когда русские присоединили Крым и начали поддерживать сепаратистов на Восточной Украине. Перехваченный доклад российской военной разведки от февраля 2014 года свидетельствует о том, что Москва создавала фейковых пользователей для распространения дезинформации в соцсетях в поддержку своей более масштабной военной кампании", - говорится в статье. В 2014 году помощники президента Обамы после его возвращения из Европы убеждали его создать несколько глобальных каналов - на русском, китайском и других языках, - которые бы составили конкуренцию RT. Американские версии предлагали бы развлечения вперемежку с программами и прозападной пропагандой, сообщает издание. "Президент отбросил эту идею как политически непрактичную", - говорится в статье. Таким образом Ричард Стенджел, заместитель секретаря публичной дипломатии в Госдепартаменте, начал искать альтернативы тому, как бороться с этой угрозой. Он хотел помочь прозападным каналам на российской периферии переманить аудиторию российских каналов, предоставив им популярные американские телешоу и фильмы, пишет издание. Однако соглашения Sony Pictures с телевещательными компаниями в регионе не разрешали передачу программ. Другие студии также отказали Стенджелу, сообщает газета. "Задача противостояния действиям русских выпала нескольким не получающим достаточного финансирования бюрократам в Госдепартаменте, которые курсировали между ЦРУ, АНБ, Пентагоном и ФБР в поисках помощи, особо ее не находя", - говорится в статье. "Госдепартамент создал маленькую команду, которая публиковала в Twitter сообщения об Украине, но их численно намного превосходили российские тролли", - отмечает издание. "Разочарованные американские чиновники пришли к выводу, что лучшая информация о российской кампании в соцсетях по Украине исходила не от разведслужб США, но от независимых исследователей", - пишут авторы. В апреле 2015 года Стенджел связался с 29-летним программистом-самоучкой из Британии Лоуренсом Александером, который предлагал различные варианты борьбы с российскими троллями. Однако юристы Госдепартамента выступили против, поскольку его методика предполагала сбор информации об американских пользователях соцсетей, сообщает издание. В то время как Стенджел изо всех сил пытался справиться с задачей с учетом ограниченных ресурсов, ЦРУ по указу высших советников Обамы по национальной безопасности тайно разрабатывало варианты скрытых операций, говорится в статье. "Один из тайных вариантов, которые обсуждали официальные лица, предполагал создание разведслужбами США фейковых сайтов и пользователей в соцсетях для борьбы с кремлевскими троллями в Европе. Сторонники этого хотели распространять антикремлевские идеи, опираясь на разведданные США о российской военной деятельности и коррупции в правительстве. Но другие сомневались в эффективности использования ЦРУ для проведения операций влияния против противника, который действовал с гораздо меньшими ограничениями", - пишет газета. Джеймс Клэппер-младший, глава разведки при администрации Обамы, сказал в интервью, что он не считал, что США "стоит подражать русским". Другая потенциальная линия нападения предполагала использование кибероружия для выведения из строя контролируемых Россией сайтов и прерывание работы серверов, с которых велось управление фейковыми профилями пользователей. Эти меры некоторые официальные лица сочли не имеющими долгосрочного эффекта или способными вызвать ответные меры России, пишет издание. "Варианты скрытых программ, поставленные на обсуждение в 2015 году Дэвидом Коэном, тогда заместителем директора ЦРУ, внесли раскол между администрацией и разведывательными службами и так и не дошли до рассмотрения в кабинете национальной безопасности или президента", - говорится в статье. "После того, как высшие чиновники Белого дома получили летом 2016 года информацию о попытках Путина помочь Трампу, зашедшие в тупик дебаты по поводу скрытых вариантов противодействия Кремлю возобновились. Обама не хотел предпринимать никаких действий, которые могли бы побудить русских сорвать голосование. Поэтому он предупредил Путина, сказав ему, чтобы тот отступился, а затем стал наблюдать за действиями русских", - сообщают авторы. После выборов советники Обамы перешли к завершению разработки пакета ответных мер. Чиновники вкратце рассмотрели вопрос о том, чтобы ввести всеобъемлющий новый указ, известный как президентское решение, который впервые со времен распада Советского Союза санкционировал масштабные тайные операции против России. Вместо этого Белый дом принял решение в пользу постановления о борьбе с киберугрозами по всему миру, а не только в России, отмечает издание. "Обама оставил после себя "дорожную карту". Трампу предстояло решить, следует ли ее реализовать", - говорится в статье. "По данным докладов разведки США, после того как Трамп занял свой пост, в фокусе внимания российской армии троллей оказались США. Вместо того чтобы распространять сообщения в поддержку Трампа, они вернулись к своей давней цели - сеять раздор в американском обществе и подрывать глобальное влияние США", - пишут журналисты. Статьи Донован и других лиц, поддерживаемых Кремлем, разносили администрацию Трампа, помимо прочего, за поддержку "террористов" и санкционирование бомбардировок, в результате которых гибли дети в Сирии, пишет издание. По словам чиновников, советник по национальной безопасности Х. Р. Макмастер и другие высокопоставленные лица начали поддерживать меры по противодействию российской дезинформации, используя тайные операции влияния и кибератаки. "Но, как и при администрации Обамы, самые далекоидущие идеи столкнулись с препятствиями", - отмечают авторы. Политические дебаты еще более осложнялись тем, как трудно было даже затронуть вопрос российского вмешательства в разговоре с президентом, который считал эту тему направленной против легитимности его избрания, пишет газета. Спустя год с лишним после того, как ФБР впервые идентифицировало Элис Донован как вероятного русского тролля, она все еще публикуется в американских изданиях, отмечает газета. Ее последняя статья для CounterPunch, озаглавленная "Гражданская война в Венесуэле", была опубликована 16 октября. В конце ноября The Washington Post сообщила Джеффри Сент-Клэру, главному редактору CounterPunch, о подозрениях ФБР, что Донован пользуется поддержкой российского правительства. 30 ноября он отправил ей письмо, в котором хотел обсудить ее работу. Когда он не получил ответа, Сент-Клэр отправил личное сообщение в Twitter, попросив ее немедленно позвонить ему, сообщает издание. 5 декабря Донован наконец ответила по электронной почте: "Я не хочу ни с кем разговаривать из соображений безопасности". Сент-Клэр написал новое сообщение, попросив ее предоставить доказательства - фотографию ее водительского удостоверения или паспорта - того, что она действительно является начинающим журналистом-фрилансером, о чем она утверждала в своем первом письме в 2016 году. "Это будет не так трудно подтвердить", - написал он. Он еще не получил ответа, сообщает издание. Источник: The Washington Post