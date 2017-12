26 декабря 2017 г. Эллен Накасима | The Washington Post Украина в 2014 году: подноготная российской кампании дезинформации К утру 22 февраля 2014 года стало ясно, что правительство Виктора Януковича свергнуто, и ГРУ - военное шпионское ведомство России - начало тайную операцию по оказанию влияния, пишет журналистка The Washington Post Эллен Накасима. "Ее цель состояла в том, чтобы повлиять на ключевых лиц, принимающих решения, и на широкую общественность, чтобы подготовить почву для российских военных действий, начавшихся 27 февраля, когда здание крымского парламента захватили вооруженные люди", - сообщает Накасима со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания секретный доклад ГРУ. По данным The Washington Post, на следующий день после свержения Януковича в соцсетях Facebook и "ВКонтакте" было создано множество поддельных профилей, призванных изображать простых людей со всей Украины, которые разочарованы оппозиционными протестами. Вечером 22 февраля мужчина, называющий себя Иваном Галицыным, опубликовал комментарий к статье о Юлии Тимошенко в британской газете. "На Украине был переворот. Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда нас вытеснили вооруженные националисты. Это кошмар. Фашисты снова пришли к нам спустя 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу такого будущего для Украины", - написал Галицын по-английски. "Согласно документам, Галицын был делом рук офицера ГРУ, занимающегося операциями по психологической борьбе", - говорится в статье. Профиль был создан 22 февраля, а в качестве фото использовалось изображение Константина Ярошенко. В целом мишенью ГРУ стали "более 30 украинских групп и соцсетей", а также 25 "ведущих англоязычных изданий". "Под видом простых украинцев агенты ГРУ также строчили комментарии, призванные завести пророссийских граждан против протестующих, которых называли "западенцы", - сообщает Накасима. "Бригады западенцев едут грабить и убивать нас. Совершенно ясно, что для этих людей нет ничего святого", - приводится в статье пример комментария. В адрес сторонников Януковича на юго-востоке Украины в соцсетях публиковались угрозы физической расправы, продолжает журналистка. Так, поддельный аккаунт "Вовы Кравца" на Facebook опубликовал угрозы в адрес 14 политиков. После захвата крымского парламента "ГРУ создало в Facebook и "ВКонтакте" четыре группы, чтобы побудить крымчан поддержать отделение от Украины". Автор статьи цитирует доклад: "Используя наши аккаунты на Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций". ГРУ создало "учебник" для своих сотрудников с базовыми инструкциями. В статье пересказана рекомендация по подбору фото для профиля: "Можно искать фотографию и на самом Facebook. Найдите кого-то, у кого очень мало друзей и кто не является активным пользователем". По информации издания, ГРУ использовало также платную рекламу на Facebook, и за один только день 27 февраля группы получили почти 200 тыс. просмотров. "Подавляющее большинство пользователей социальных сетей согласилось с опубликованными аргументами и поддержало позиции авторов", - говорится в докладе ГРУ. Источник: The Washington Post