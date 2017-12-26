Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
26 декабря 2017 г.
26 декабря 2017 г.

Редакция | The Wall Street Journal

Ракеты Javelin для Украины

Газета The Wall Street Journal посвящает редакционную статью решению Белого дома поставлять Киеву противотанковые ракеты Javelin. Это самое эффективное противотанковое оружие Америки не положит конец конфликту, но поможет Украине "заставить Путина заплатить более высокую цену за его агрессию", комментирует издание.

На мнение критиков, заявляющих о возможном усилении напряженности в отношениях между Россией и США, газета отвечает: "Это некоторые из тех же людей, которые говорят, что президент Трамп вступил в сговор с Путиным, чтобы выиграть выборы, а теперь хочет его задобрить".

Как пишет издание, "в вопросе Украины Путин не будет серьезно относиться к Минску или Западу, пока не убедится, что цена за его империализм выше, чем внутренние политические выгоды, которые тот дает".

"Путин ждал, чтобы понять, прогнется ли Трамп в вопросе Украины, а продажа Javelin - это мощный сигнал о том, что он этого не сделает", - подчеркивает The Wall Street Journal.

Источник: The Wall Street Journal


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               