26 декабря 2017 г. Питер Николас, Дел Квентин Уилбер | The Wall Street Journal Адвокат Трампа верит в прогноз, что конец российского расследования близок "Есть все шансы, что президент Дональд Трамп вступит в новый год на фоне все еще развертывающегося российского расследования, однако в понедельник его юридическая команда снова заявила, что с частями расследования, касающимися президента, будет покончено быстро, - передают Питер Николас и Дел Квентин Уилбер в The Wall Street Journal. - Адвокаты президента однажды заявили, что возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года завершится к концу этого года, если не раньше. Позднее, когда команда Мюллера добилась обвинительных приговоров и явок с повинной, юристы Трампа сказали, что дата окончания расследования может передвинуться на конец января". "В понедельник Джей Секулоу, член президентской юридической команды, повторил прогноз, согласно которому часть расследования, относящаяся к Трампу, скоро закончится. Секулоу избегал каких бы то ни было упоминаний о конкретных датах", - говорится в статье. "Я знаю, что все мы, адвокаты, с нетерпением ждем окончания этого дела", - сказал Секулоу. "Пресс-секретарь канцелярии Мюллера отказался дать комментарий, - указывают авторы. - Сторонний эксперт по праву в понедельник выразил сомнение в том, что расследование Мюллера движется к быстрому завершению". "1 декабря бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признался, что лгал ФБР, и заключил сделку о сотрудничестве с правительственными следователями, изучающими связи между соратниками Трампа и российскими чиновниками", - говорится в статье. "Флинн сотрудничает, и в результате этого сотрудничества у расследования появятся новые фигуранты и мишени. Если оно завершится к концу 2018 года, я буду поражен", - сказал Ситвен Джиллерс, профессор адвокатской этики в Нью-Йоркском университете. "Трамп заклеймил это расследование как "охоту на ведьм", которая должна кончиться как можно скорее. Хотя его юристы избегают прямой критики Мюллера, сам президент-республиканец призывает обратить внимание на кажущуюся ему пристрастность сотрудников ФБР, участвующих в политически щекотливом расследовании", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal