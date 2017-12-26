Адвокат Трампа верит в прогноз, что конец российского расследования близок

"Есть все шансы, что президент Дональд Трамп вступит в новый год на фоне все еще развертывающегося российского расследования, однако в понедельник его юридическая команда снова заявила, что с частями расследования, касающимися президента, будет покончено быстро, - передают Питер Николас и Дел Квентин Уилбер в The Wall Street Journal. - Адвокаты президента однажды заявили, что возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года завершится к концу этого года, если не раньше. Позднее, когда команда Мюллера добилась обвинительных приговоров и явок с повинной, юристы Трампа сказали, что дата окончания расследования может передвинуться на конец января".

"В понедельник Джей Секулоу, член президентской юридической команды, повторил прогноз, согласно которому часть расследования, относящаяся к Трампу, скоро закончится. Секулоу избегал каких бы то ни было упоминаний о конкретных датах", - говорится в статье.

"Я знаю, что все мы, адвокаты, с нетерпением ждем окончания этого дела", - сказал Секулоу.

"Пресс-секретарь канцелярии Мюллера отказался дать комментарий, - указывают авторы. - Сторонний эксперт по праву в понедельник выразил сомнение в том, что расследование Мюллера движется к быстрому завершению".

"1 декабря бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признался, что лгал ФБР, и заключил сделку о сотрудничестве с правительственными следователями, изучающими связи между соратниками Трампа и российскими чиновниками", - говорится в статье.

"Флинн сотрудничает, и в результате этого сотрудничества у расследования появятся новые фигуранты и мишени. Если оно завершится к концу 2018 года, я буду поражен", - сказал Ситвен Джиллерс, профессор адвокатской этики в Нью-Йоркском университете.

"Трамп заклеймил это расследование как "охоту на ведьм", которая должна кончиться как можно скорее. Хотя его юристы избегают прямой критики Мюллера, сам президент-республиканец призывает обратить внимание на кажущуюся ему пристрастность сотрудников ФБР, участвующих в политически щекотливом расследовании", - говорится в статье.