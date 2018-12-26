Россия давит на Белоруссию, чтобы ускорить объединение двух стран

Россия хочет активизировать процесс объединения с Белоруссией, не сдвинувшийся с мертвой точки после подписания Союзного договора в 1999 году. Два президента встретились во вторник 25 декабря, пишет журналист французской газеты La Croix Оливье Талес.

"Официально эти страны уже образуют наднациональную группу в рамках "Союзного государства", согласно договору, подписанному в декабре 1999 года, - напоминает автор статьи. - Фактически же Россия и Белоруссия почти не продвинулись к такому политическому объединению двух государств, "основанному на взаимном уважении государственного суверенитета".

"Их сближение сегодня осуществляется лишь в рамках Евразийского экономического союза, обширной зоны свободной торговли, инициированной Владимиром Путиным и включающей, в том числе, Армению и Казахстан, а также в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Белоруссия озабочена защитой своего суверенитета настолько, что она отказалась от размещения российской военной базы на своей территории, но при этом она сильно зависит от рынка своего соседа, куда она экспортирует свои сельскохозяйственные продукты", - комментирует Таллес.

Бывшая советская республика также пользуется чем-то вроде российской субсидии, которая жизненно важна для ее неустойчивой экономики: она покупает у России нефть-сырец по сниженной цене, перерабатывает ее на месте, а затем перепродает в Европу, получая доход, поясняет журналист.

"Этот контракт ежегодно перезаключается, что регулярно приводит к напряженности, - напоминает Юлия Шукан, исследовательница и социолог из университета Париж-Нантерр. - Но в рамках таких переговоров Россия впервые старается возродить проект об объединении".

Антон Силуанов, первый вице-премьер и министр финансов России, 13 декабря заявил о том, что не станет вести переговоры о цене на газ и предложил Белоруссии обсуждать экономическое сотрудничество "комплексно в русле совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года" по интеграции двух стран, говорится в статье.

На следующий день несменяемый авторитарный белорусский президент Александр Лукашенко пригласил российские СМИ на пресс-конференцию в Минск, где он выступил против "шантажа" и "ухищрений" российских властей, сообщает автор статьи. В не совсем дипломатических выражениях он притворно сам себе задал риторический вопрос: "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны".