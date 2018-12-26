Девальвация рубля, которую россияне не смогут увидеть

Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон, запрещающий банкам устанавливать на улице электронные табло с указанием обменного курса евро и доллара. Такое решение начинает применяться в контексте, способствующем девальвации рубля, пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Figaro

"Данное решение принято в обстановке быстрого снижения цены на нефть, вследствие чего в России почти всегда происходит девальвация рубля. Курс евро за две последние недели вырос на три рубля (78,4 рубля за евро). Формально инициатива исходит от Центрального банка России, который стремится "защитить россиян от участившихся случаев мошенничества" со стороны обменных пунктов. Но такое оправдание неубедительно, так как обменные пункты и так уже находятся в подчинении у ЦБ, который выдает им лицензию, позволяющую совершать операции по обмену валюты", - рассуждает автор статьи.

Ежедневная газета "Ведомости" истолковывает это решение как "способ убрать с глаз обывателей самый наглядный индикатор экономического положения в стране".

"Опросы показывают, что россияне настроены все более пессимистически: год назад 37% из них думали, что ситуация в стране ухудшится. Теперь так думают уже 50% опрошенных. Снижение покупательной способности, международные санкции, усиление неравенства, новые налоги, повышение пенсионного возраста: источников для беспокойства достаточно. В том числе, для Владимира Путина, рейтинг популярности которого находится на самом низком уровне с 2013 года, и который твердит о том, то не хочет видеть у себя "желтые жилеты", - отмечает журналист.