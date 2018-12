26 декабря 2018 г. Эндрю Креймер | The New York Times Продаете недвижимость в России? Вы сумасшедший? "В однокомнатной квартире Елены Котовой на окраине Москвы стало тесновато. Сыну исполнилось почти 4 года. У нее и у ее мужа- солидная работа, она - экономист, он - менеджер в строительной компании. Пришло время купить новое жилье. "Нам просто нужно больше места", - говорит она. Они нашли двухкомнатную квартиру и получили разрешение на ипотеку. Нашелся и покупатель на прежнюю квартиру. Приближался день сделки, и паре оставалось выполнить еще одно задание. Каждому нужно было получить у психиатра справку о вменяемости". "Там оценят наше психологическое состояние, - пояснила она. - Если все будет нормально, они выдадут нам документ". "Котова и десятки тысячи других россиян, от которых требуется предоставить такую справку, чтобы продать недвижимость, не имели психических расстройств в прошлом, - пишет T he New York Times. - Эта справка, на которой должны стоять подпись и печать врача, является юридической защитой от широко распространенной проблемы в московских сделках по продаже недвижимости: свирепствующее мошенничество и слабое судопроизводство". "Таково состояние рынка недвижимости, где полно "черных риэлторов" - беспринципных. агентов, которые используют разные трюки, чтобы отобрать у москвичей деньги или собственность в самом большом городе Европы, - пишет газета. - Это словосочетание придумали российские СМИ - они уподобляют таких агентов преступникам, которые работают на черном рынке недвижимости в городе, где каждый год продается жилой собственности на сумму 29 млрд долларов". "Согласно одной распространенной схеме, - передает издание, - агенты вступают в сговор с продавцами собственности, продают недвижимость, а затем быстро подают обращение в суд о том, что сделка должна быть признана недействительной, так как продавец был временно невменяем. Покупатели теряют свои деньги, продавцы сохраняют свои дома, а торговые агенты - и судьи, которые могут участвовать в этой схеме - прикарманивают миллионы рублей. Покупатели могут подать в суд на возврат денежных средств, но имущество, которое может дать больше всего средств для компенсации- это квартира, а она оказывается недоступна. В подобных диспутах законы по обыкновению защищают хозяев недвижимости". "Такой тип мошенничества так распространен, что в последние годы, как утверждают агенты недвижимости, почти во всех из 140 тыс. сделок, проводимых в Москве ежегодно, от продавцов требовали показать справку о вменяемости", - пишет автор публикации Эндрю Креймер. Он напоминает истории о мошенничестве с недвижимостью на этапе строительства и о группе агентов, убивавших свои клиентов - престарелых людей или алкоголиков, желавших продать свои квартиры в обмен на проживание на меньшей жилплощади в Тверской области. "Продавцы приходят в больницы, такие как Психиатрическая клиническая больница ? 1 в районе Чистых Прудов, де расположены одни из самых дорогих квартир в городе. Психологи провожают тех, кто планирует сделки по продаже недвижимости, по коридору в смотровую. Осмотр длится около 20 минут", - пишет газета. "Психолог Антонина Паривова говорит, что осмотр не равноценен медицинскому диагнозу, но позволяет понять, способен ли человек мыслить рационально или у него есть какое-то повреждение мозга". "Назовите мне три вещи, которые вам нравятся в себе, и три вещи, которые не нравятся", - просит она в рамках обследования. Обратившиеся должны выполнить простые задания типа нарисовать часы со стрелками, указывающими на конкретное время. Они отвечают на вопросы на логику, например, что общего между стулом и столом (приемлемый ответ: оба являются предметами мебели)". По словам Паривовой, врачи не оценивают, сошел ли с ума человек, что вообще хочет войти на московский рынок недвижимости. Отрицательные результаты обследования, как говорит Паривова, в документе звучат так: "Имеются противопоказания для купли-продажи недвижимости". "Это самооборона, - поясняет Михаил Пак, агент, работающий в "Метриум", московской компании, занимающейся недвижимостью. - В России бывает мошенничество". Источник: The New York Times