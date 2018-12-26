Фаршированные яйца от Элвиса

"Раклет или фондю? Такого вопроса в Рождество 1870 года в парижском кафе Café Voisin никто не задавал. Вместо этого гостям в качестве закуски подавали фаршированную голову осла и суп из слона, за которыми следовали жареный верблюд, отбивная из медведя и рагу из кенгуру, а кулинарной кульминацией была кошка на подушке из крыс", - пишет немецкий журнал Der Spiegel .

"25 декабря 1870 года Александр Этьен Корон, шеф-повар фешенебельного ресторана на улице Сент-Оноре, подал на стол своим гостям целый зоопарк. Об этом, по крайней мере, свидетельствует сохранившееся праздничное меню", - передает журналистка Катя Икен.

Во время 132-дневной осады Парижа прусскими войсками в 1870 году парижане, по информации британского историка Алистэра Хорна, съели 65 тыс. лошадей, 5 тыс. кошек и 1,2 тыс. собак. Когда все доступные четвероногие закончились, есть пришлось и животных из зоопарка, поясняет издание.

Немецкие исследователи Моритц Рауххаус и Тобиас Рот собрали в своей новой книге самые необычные меню последних трех тысячелетий: "от праздничной трапезы ассирийского царя Ашшурнацирапала II в 879 году до нашей эры (14 тыс. овец, 500 газелей, 10 тыс. тушканчиков) и первого меню космонавтов в 1961 году (мясное пюре и шоколадный соус в тюбиках) до последнего обеда Барака Обамы в роли президента США в 2016 году (канноли с мясом раков и помидорами черри на подушке из пасты и пирожные с ежевикой)".

"Состоятельные пассажиры "Титаника" наслаждались 14 апреля 1912 года жареным цыпленком с кресс-салатом, пирожками с фуа-гра и эклерами с двумя видами начинок. Правда, для большинства из 2,2 тыс. пассажиров это был последний ужин в их жизни", - говорится в статье.

Для своей книги, отмечает журналистка, Рауххаус и Рот изучили собрание из 3 тыс. меню, которым располагает Берлинская государственная библиотека, а также множество исторических кулинарных книг, дневников, писем и газет.

Среди многочисленных кулинарных находок в книге исследователей можно найти информацию и о том, чем угощал группу "Битлз" Элвис Пресли, когда 27 августа 1965 года принимал музыкантов у себя дома. "Первая и единственная встреча музыкальных гигантов была сначала несколько холодной, однако поспешно принесенные гитары и различные закуски заметно улучшили настроение в тот вечер. (...) Король рок-н-ролла подал своим знаменитым гостям яйца по-русски (фаршированные яйца под майонезом - Прим. ред.), фрикадельки из рубленого мяса, печень цыпленка и мясо раков".

Такие закуски, замечает Икен, кажутся вкусными и точно более полезными, чем "черный званый ужин", который устроил в 1519 году флорентийский банкир, поэт и дипломат Лоренцо Строцци. "В свою римскую резиденцию он пригласил 14 гостей, среди них четырех кардиналов и трех проституток. Обеденный зал Строцци превратил в замок ужасов: стены украшали жуткие картины, а собравшихся у едва освещенного стола гостей пугали их двойники".

"Так как некоторые блюда (например, вареный фазан в черепе мертвеца) были приправлены рвотными и слабительными средствами, ужин закончился уже после третьего блюда", - повествует Der Spiegel.