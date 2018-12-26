"Американцы хотят экономически измотать Россию"

США увеличивают давление на Германию, призывая страну остановить строительство газопровода "Северный поток-2". В интервью немецкому журналу Der Spiegel депутат Бундестага от партии "зеленых" и член комитета по иностранным делам ФРГ Юрген Триттин объяснил, почему Берлину стоит воспротивиться Вашингтону. С политиком побеседовал журналист издания Беньямин Биддер.

"На самом деле, потребление газа в ЕС продолжает расти. Поэтому возможно, что инвестиция в газопровод стоимостью 10 млрд евро может себя оправдать. Но полностью я в этом пока не уверен", - сказал политик.

Триттин подчеркнул, что главный аргумент противников "Северного потока-2" о том, что "вырастет зависимость от русских - неверен". "Газопровод приведет к взаимозависимости, так как связь между производителем и потребителем велика. Производитель даже более зависим в случае, если у потребителя есть и другие источники. Если Европа могла бы легко перейти на сжиженный газ из США или Катара, то России не так просто сменить потребителя. Тогда пришлось бы строить новый газопровод в Китай", - указал он.

"Существует европейская солидарность, - указал собеседник издания. - Ни одна восточноевропейская страна не может оказаться под давлением России. Это гарантировано. В Европе сегодня имеется общая газотранспортная сеть и инфраструктура для реверсивных поставок газа (...) на Восток".

"В Вашингтоне во всех партиях господствует единое мнение о том, что "Северный поток" - это зло. (...) Речь идет о том, чтобы поставлять в Европу американский сжиженный газ. Мы имеем дело не просто с политическим спором, даже если американцы с удовольствием его так представляют. Речь идет о значительных экономических интересах, о том, чтобы сделать Америку главной в энергетической политике", - подчеркнул политик.

"В США распространена идея о том, что Россию можно поставить на колени в экономическом смысле. Европейцы в своем большинстве видят это традиционно иначе, - пояснил Триттин. - Они не хотят иметь по соседству государство-банкрота с ядерным вооружением. Это, вероятно, главная причина различий в позиции США и многих европейцев. Мы не считаем, что ставить Россию на колени длительное время - разумно".

Россия - "наш сосед, но сосед с плохим поведением", отметил Триттин. "Нельзя недооценивать глубоко укоренившийся автократический характер режима. Конечно, с ним нужно сотрудничать, но нельзя поступать так, будто это партнер, который для нас был бы равнозначен, например, США. США - правовое государство, даже если кому-то не нравится их президент", - уверен он.

"Практически все правительства в Европе и в США приветствовали начало президентства Путина в 2000 году. Аргументом тогда было то, что якобы возвращается некоторая стабильность. Чего они не хотели видеть, так это того, что Путин добился этой безопасности с помощью чрезвычайного положения, войны в Чечне. (...) У стабильности была своя цена - а теперь все вдруг испугались, что Путин распространил чрезвычайное положение на все российское общество. Он заменил конфликтовавшие между собой мафиозные кланы 1990-х годов на управляемый государством клан спецслужб", - добавил Триттин.

Говоря о стратегии в отношениях с Россией, депутат указал на необходимость "ясности в политике соседства", "сотрудничества там, где есть совместные интересы". "Конфликт возникает там, там, где сосед действует против наших интересов, - пояснил он. - Здесь есть отличие от Америки. США хотят экономически измотать Россию (...). ЕС, наоборот, делает ставку на ограниченное экономическое сотрудничество, так как боится, что в случае краха режима ему придется вышибать в России клин клином. Все эксперты говорят: если Путин сейчас будет свергнут, Россия в отношениях с другими странами будет действовать еще более националистически и агрессивно", - сказал Триттин.

"Если есть желание перемен, то ключевой вопрос звучит следующим образом: Как добиться в России диверсификации экономики? Ведь за ней, как правило, следует и диверсификация политической власти. Поэтому Путин занимается экономическим развитием так осторожно. И наоборот: политика, призванная разорить Россию, например, путем масштабных запретов на экспорт российского сырья, определенно не приведет к расширению основ российской экономики. Это лишь укрепит государственный капитализм ", - считает немецкий депутат.