Самые частые отговорки для измен в Рождество

"Что является самой главной проблемой в рождественское время? Действующие на нервы родители мужа или жены? Или неудачно запеченный гусь? Нет. "Как мне встретиться со своей пассией, чтобы не вызвать подозрений у партнера", - вот вопрос, который беспокоит в это время почти всех изменщиков", - уверен журналист немецкого издания Stern Гернот Крампер.

Опрос, проведенный сайтом Victoria Milan, предназначенным для поиска любовников, показал: 76% зарегистрированных на сайте мужчин и 68% женщин хотят увидеться со своими тайными возлюбленными и в праздничные дни.

"Чтобы обеспечить себе пару свободных часов, 32% женщин говорят, что им необходимо докупить подарки. Среди мужчин такой отговоркой пользуются 10%, - передает издание. - Мужчины с удовольствием внезапно вспоминают о каком-нибудь старом друге, которого им обязательно надо увидеть и который как раз перед Рождеством оказался где-нибудь неподалеку. Такую отмазку используют 33% мужчин. 25% женщин также придумывают себе лучших подруг, чтобы выбраться на свидание".

Деловые встречи в офисе в праздничные дни - не самая реалистичная отговорка, однако к ней прибегают 14% мужчин и 11% женщин. 20% мужчин и 16% женщин говорят своим партнерам, что собираются на рождественский корпоратив, и освобождают себе таким образом целый вечер для любовной интрижки, говорится в статье.

"Для 18% мужчин утомительно проводить праздники с постоянным партнером. При этом безумного секса - очевидно, не с официальным партнером - желают 36% опрошенных", - отмечает журналист.

"Небольшое утешение: половина женщин-изменщиц тратит на подарок для своего постоянного партнера больше денег, чем на презенты для любовника", - сообщает Stern.