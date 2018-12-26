Игровые автоматы в кармане брюк

"Тревога по поводу смартфонов и соцсетей растет даже в Силиконовой долине", - указывает немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Я провожу с айфоном больше времени, чем следовало бы", - признался в интервью с CNN глава Apple Тим Кук.

"Дебаты о негативных последствиях использования смартфона достигли в этом году нового качественного уровня и интенсивности, - отмечает автор статьи Оливер Фосс. - Критики и вовсе предупреждают об опасной зависимости от мобильных телефонов, а Франция летом законодательно запретила использование мобильных телефонов в школах всеми детьми в возрасте до 16 лет. Согласно опросу, 86% немцев тоже поддержали бы такой запрет".

При этом все больше критики поступает из самой отрасли интернет-технологий. Например, сооснователь Facebook Шон Паркер говорит, что соцсеть мешает продуктивности и "Бог знает, что она делает с мозгом наших детей".

"Ведь Facebook, как и другие интернет-службы, использует в своих интересах уязвимость человеческой психики, поясняет Паркер. Чтобы удерживать внимание человека, они делают ставку на хитрую систему вознаграждения. Главной здесь является кнопка "Мне нравится", которую когда-то ввел Facebook. Сейчас похожие механизмы используют почти все службы, от Twitter до Instagram", - говорится в статье.

"Джастин Розенштейн, изобретатель кнопки "Мне нравится", сегодня и вовсе сравнивает ее с героином. Сам он заблокировал некоторые приложения соцсетей на своем смартфоне", - пишет Фосс.

Об опасности интернет-служб предупреждают и другие известные представители Силиконовой долины. "Это похоже на зависимость", - сказала Митчелл Бейкер, глава компании-разработчика браузера Mozilla. По мнению бывшего сотрудника Google Джеймса Уильямса, скроллинг - прокрутка вниз представленной на экране смартфона информации - равнозначен принципу работы "одноруких бандитов", игровых автоматов, для запуска которых нужно нажать на рычаг ."По его словам, для мозга механизм приложений на смартфоне работает как "игровой автомат для получения информации", - передает издание.

"Курсы цифрового детокса, перерывы в использовании Facebook, Twitter и разных приложений, предназначенные для того, чтобы измерить и контролировать проводимое в них время, становятся все более популярными. (...) Марк Цукерберг тоже ввел функцию "Ваше время на Facebook". Правда, - замечает журналист, - найти ее в настройках довольно трудно".

"Идея, хотя и странная, есть и у Кристиана Штекера, эксперта по когнитивной психологии и профессора цифровой коммуникации в Университете прикладных наук Гамбурга. Для укрощения отвлекающих устройств он требует ввести налог на внимательность", - говорится в публикации.