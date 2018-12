26 декабря 2018 г. Имон Делейни | The Times Путин - более серьезная угроза, чем популизм Подводя итоги уходящего года, обозреватель The Times Имон Делейли пишет, что в 2018 году "продолжили доминировать ключевые феномены 2016 и 2017 года: Брекзит и Дональд Трамп". Это объясняется не только их собственной непредсказуемостью и влиянием на мир, но тем, что они иллюстрируют более широкое разрушение установившегося и основанного на правилах мирового порядка. Этот популистский вызов проявился во многих разнообразных формах", - пишет Делейни. "Самый яркий пример - зачастую сопровождавшиеся насилием протесты "желтых жилетов" во Франции (...). Требования желтых жилетов несвязны и противоречивы, но эти протесты отражают озлобленную реакцию на глобализацию. Это те же направленные против истэблишмента настреония, которые стоят за Брекзитом и президентом Трампом". "Однако горизонт не так туманен, как кто-то может попытаться заставить нас считать,- уверен журналист. - Мы и на своей памяти проходили через худшие времена, когда Европа была разделена "железным занавесом". Сейчас континент находится в неизмеримо лучшем состоянии. Брекзит может укрепить ЕС и придать ему обновленный фокус на фоне того, как ему противостоит угрожающая Россия, растущий Китай и ныне волатильные Соединенные Штаты". "Одна из серьезнейших международных угроз находится на краю самой Европы - это сохраняющаяся угроза, исходящая от России. Владимир Путин не только может повышать ставки в своем вторжении на Украину как ему вздумается. Он также протестировал западные средства защиты с помощью кибератак и вмешательства в дела Балтии и Балкан, не говоря уже об отравлении оппонентов. Сейчас, когда мы входим в 2019 год, НАТО и ЕС потребуется быть более бдительными, чем когда бы то ни было", - резюмирует автор публикации. Источник: The Times