"Разве мы дикие звери, чтобы к нам так относиться?": наступление режима в Идлибе подталкивает жителей к массовому бегству

"(...) Продвижение сирийских правительственных войск на юге провинции Идлиб, последнего бастиона повстанцев, выступающих против Башара Асада, привело к массовому бегству населения. Две недели бомбардировки этого региона (...) привели к перемещению около 130 тыс. человек, по данным ООН, и к гибели 100 мирных жителей, по данным " Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека", - пишет журналист Le Monde Бенжамен Барт.

"(...) Это наступление является частью обширных боевых действий с целью возвращения утраченных позиций, начатых режимом Дамаска в конце 2016 года со взятия Восточного Алеппо. Сирийское правительство, которое с тех пор стало одерживать победы над повстанцами, теперь контролирует более 70% территории. В октябре президент Башар Асад впервые с начала восстания в 2011 году перешел на фронт Идлиба, подтверждая свою решимость вернуть регион, где тогда царило хрупкое перемирие", - говорится в статье.

"Такое затишье наступило после первого наступления, длившегося в период с апреля по август, которое позволило режиму захватить Хан-Шейхун. Новая операция, являющаяся его продолжением, направлена на вытеснение повстанцев с участка автомагистрали М5, стратегической оси между севером и югом страны, которая проходит через населенные пункты Сарагеб и Маарат ан-Нуман". - отмечает журналист.

"Возобновление движения по M5 фигурировало в соглашении о демилитаризации зоны Идлиба, заключенном на побережье Черного моря в Сочи в сентябре 2018 года между Турцией, поддерживающей повстанцев, и Россией, являющейся защитницей Дамаска", - указывает Барт.

"Однако этот компромисс, предусматривавший также прекращение бомбардировок и вывод "Хайят Тахрир аш-Шам" из полосы шириной 15-20 км вдоль линии фронта, нарушался всеми сторонами. Анкаре не удалось нейтрализовать джихадистскую группировку, в то время как Москва на самом деле не слишком стремилась обуздать аппетит режима к повторному завоеванию", - пишет Le Monde.

"Как обычно, сирийские и российские истребители-бомбардировщики нацеливаются как на позиции джихадистов, так и на гражданскую инфраструктуру. Подверглись обстрелу несколько медицинских центров, несмотря на то, что их координаты были переданы российскому генеральному штабу через ООН, в частности, в Аль-Шаннане, Кафр-Набеле и Касанфре", - отмечает автор публикации.

"(...) По меньшей мере, восемь человек, включая пятерых детей и женщину, которая искала убежище в школе под Сарагебом, погибли во вторник утром в результате российского авиаудара", - сообщает журналист.

"(...) Режим хочет восстановить автомагистраль, применить Сочинское соглашение силовым методом и любой ценой, - свидетельствует Амер Алсаид Али, фотограф, приехавший в Идлиб. - Люди пытаются спастись, как могут. Они уезжают, не зная, куда идти и не имея ни малейшего представления о том, как они выживут".

"Построенные на границе с Турцией огромные палаточные лагеря, призванные разместить 300 тыс. перемещенных лиц во время весеннего и летнего наступления, переполнены", - указывает издание. (...) - Вновь перемещенные лица, которые не могут найти места в лагерях или в пустующих школах или домах для приюта, вынуждены спать на улицах".

"Я встретился с пятью семьями, устроившимися на тротуаре возле мечети Идлиба, которая была забита до отказа, - рассказывает Амер Алсаид Али. - Их самой смелой мечтой было найти палатку". "Разве мы дикие звери, чтобы к нам так относиться?" - возмущенно говорит один мужчина в видеоролике, который он снял возле Сарагеба.

"(...) Турция боится нового наплыва сирийских беженцев на свою территорию и поэтому пытается договориться с Россией о третьем прекращении огня. Срочность усиливается еще и оттого, что над теми, кто осужден на муки в Идлибе, нависает еще одна угроза. На прошлой неделе в Совбезе ООН Москва и Пекин заблокировали возобновление трансграничной гуманитарной программы - с 2014 года она помогает доставлять помощь сирийцам из Ирака, Иордании и Турции. До 10 января международное сообщество имеет возможность найти компромисс. После этой даты десятки тысяч жителей Идлиба, уже лишенные крыши над головой, могут лишиться и пищи", - резюмирует Бенжамен Барт.