Каждодневное безумие

"Пробки на дорогах, горы коробок перед входной дверью и тонны упаковочных отходов: во многих крупных городах тренд онлайн-торговли достигает предела", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Эта проблема наиболее заметна сегодня между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. "Автомобили, доставляющие товары из онлайн-магазинов, создают пробки, качество воздуха вокруг логистических центров, растущих в размерах и количестве, становится все хуже, горы мусора простираются до бесконечности. Только в США в этом году было отправлено около 200 млрд посылок, количество мусора, остающегося от купленных в интернете товаров, оценивается, по данным властей, примерно в 67 млн тонн", - говорится в статье.

"Согласно исследованию компании Anama, оказывающей консультационные услуги по упаковочным материалам, на пути к покупателю заказанные в интернете товары в среднем падают на землю 17 раз, поэтому отправители соответствующим образом защищают их: складывая их в две или три коробки по примеру русской матрешки, заворачивая в бумагу, пластиковые пакеты и пузырчатую пленку".

"Горы мусора - лишь одна сторона проблемы. Крупные американские интернет-магазины, такие как Amazon, Walmart или Best Buy, намерены повышать скорость своей работы, чтобы поставлять еще больше товаров в течение 24 часов после нажатия клиентом кнопки "купить". Один только лидер рынка Amazon, на долю которого, по данным института маркетинговых исследований Bain, приходится 42% всех рождественских заказов, инвестировал в этом году 1,5 млрд долларов в развитие своей сети самолетов, логистических центров и автомобилей".

"Проблема состоит в том, что, пока автономные электродроны остаются идеей для будущего, грузовики UPS и Fedex, DHL и почтовой службы США ездят по улицам и мешают уличному движению - кому захочется искать место для парковки, когда нужно всего лишь быстро положить посылку у двери? Только в Нью-Йорке ежедневно доставляется более 1,5 млн посылок, каждая седьмая семья в среднем получает как минимум одну посылку в день (...). В жилых районах автомобили интернет-магазинов создают заторы на дорогах с односторонним движением, перекрывают тротуары, велодорожки, пешеходные переходы и съезды с дороги. В 2018 году сотрудники городской администрации Нью-Йорка выдали компаниям-поставщикам более 470 тыс. квитанций об оплате штрафа за нарушение правил парковки. (...) Курьеры, как и большинство водителей в США, почти всегда оставляют включенным двигатель автомобиля, когда относят посылки к входной двери. Это становится причиной того, почему количество связанных с транспортом выбросов вредных веществ продолжает расти, несмотря на все более эффективные технологии".

"В менее населенных районах, например, в Ред-Хук, постоянно появляются новые товарные склады, в поставке продукции участвует все больше мелких компаний. (...) В Манхэттене невозможно пройти по многим тротуарам, так как доставщики используют их, чтобы сортировать горы посылок и погружать их в тележки. И все это только начало, ведь даже в Нью-Йорке доля онлайн-покупок составляет в общем обороте розничной торговли только 10%, но тенденция растет", - отмечает издание.

На помощь могут прийти исследователи из Силиконовой долины, распознавшие проблематику онлайн-торговли. В начале января в Лас-Вегасе пройдет выставка CES, на которой они представят свои изобретения. "Так, компания Starship собирается представить робота-курьера, который выглядит как унитаз на колесах и уже тестируется в американских университетах. Он доставляет туда в основном пиццу и другие готовые блюда, которые можно заказать через приложение. (...) Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса хотят показать на CES, как можно использовать банановую кожуру в качестве упаковочного материала. Стартап Limeloop анонсировал пакеты, которые можно наполнять до 2 тыс. раз (...)".

С забавной идеей выступает и торговая сеть Target: в свои посылки она вкладывает инструкции о том, как сделать из коробки машину или будку для собаки, передает Süddeutsche Zeitung.