США - Россия: никто этого еще не осознает, но война уже объявлена

Название статьи сознательно провокационное, но оно всего лишь называет своими именами то, что представляется очевидным, пишет на страницах Atlantico.fr отставной офицер французской разведки, замдиректора Французского центра исследований проблем разведки (Centre français de recherche sur le renseignement, CF2R), эксперт по проблемам исламского терроризма и организованной преступности Ален Родье. США находятся в состоянии войны с Россией, хотя пока речь не идет о "горячей" войне. Тем не менее, первые российские граждане были убиты американскими военными 7 и 8 февраля 2018 года в регионе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии. Это были "солдаты удачи", принадлежащие к ЧВК Вагнера с юридическим адресом в Аргентине, поскольку российское законодательство запрещает государственные ЧВК.

Но никто не строит иллюзий по поводу того, что эти наемники были профинансированы Москвой для выполнения задач, которые не могут осуществить классические вооруженные силы из-за нехватки личного состава. Кроме того, гибель российского "добровольца" в бою не окажет такого психологического влияния на население, поскольку он действует по своей инициативе (он не обязан был туда ехать), говорится в статье.

Цифры о российских потерях варьируются, по разным источникам: минимум 5, максимум 600 человек. Похоже, реальные показатели приближаются к сотне. Вашингтон предупредил, что он не потерпит переправу сирийских вооруженных сил через Евфрат, так как американцы оставляют за собой право распоряжаться этой зоной как раз для того, чтобы противостоять опасности расширения российского и иранского влияния в Сирии, отмечает автор.

Президент Владимир Путин официально не отреагировал на это дело, однако стоит вспомнить о другом деле, дабы попытаться представить, что может произойти в ближайшие месяцы. Когда 24 ноября 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, нарушивший (буквально на несколько десятков секунд) ее воздушное пространство над сирийской границей, ответные действия последовали несколько месяцев спустя в мае 2016 года. Тогда активисты PKK распространили видеоролик, изображающий, как турецкий вертолет AH-1W "Супер Кобра" был сбит с помощью российской ракеты типа "земля-воздух" SA-18, хотя данная модель никогда не распространялась в этой зоне, напоминает Родье. Во всяком случае, такой месседж был прекрасно усвоен президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чья политика в отношении Москвы радикально изменилась, перейдя от конфронтации к сотрудничеству... Урок истории: существует угроза, что ответные действия на гибель российских наемников могут нагрянуть там, где их не ждут, но вполне вероятно, что рано или поздно они последуют. Это не вопрос мести, так как Путин - хладнокровное политическое животное (как в прямом, так и в переносном смысле), но у него есть стратегия: показать противнику, до какой черты не стоит доходить.

К счастью, на данный момент еще нет прямых столкновений между американскими и российскими регулярными войсками (хотя самолеты-разведчики и суда-шпионы все активнее прощупывают границы противника). Однако необходимо констатировать тот факт, что диалог с Москвой отныне в одностороннем порядке разорван Вашингтоном. "Обмен мнениями", в частности в ООН, является не более чем монологами, состоящими из предупреждений и обвинений, направленных против Кремля или непосредственно Владимира Путина. Следует отметить, что американцы в принципе остерегаются говорить о "России", указывает эксперт.

"С тех пор как президент Дональд Трамп был нейтрализован с помощью искусной внутренней манипуляции, срежиссированной неоконсерваторами, которые опасались, что их влияние значительно снизится при сроке выборного мандата нового, совершенно непредсказуемого руководителя, американская администрация ведет наступление против "правительства" России на всевозможных фронтах. Те, кто стоит у руля в Вашингтоне (президент лишь следует тому направлению ветра, которое ему навязано), очень искусно представляют США как "жертву" русского медведя в целом и Путина - в частности. Крайняя степень персонализации мишеней для поражения чрезвычайно важна для общественного мнения, обожающего видеть "злодея", которого надо загрызть",- утверждает Родье.

Что касается Москвы, на нее обрушивается поток обвинений: среди них - и операции влияния на американские выборы (по мнению их авторов, американские граждане настолько "глупы", что им остается лишь поддаться влиянию Москвы, чтобы выбрать себе нового, столь нетипичного президента - кстати, уже перестали говорить о "золотом дожде" Трампа, т.е. компрометирующих доказательствах со стороны ФСБ), и "Брекзит" (там тоже народ "плохо" проголосовал, а значит, британцы столь же "глупы", как их собратья из США), и вмешательство во французские президентские выборы (а ведь французы оказались не столь "глупы" как англосаксы, не дали себя одурачить пропагандой двух российских СМИ Sputnik и RT, финансируемых Кремлем, которые - как всем известно - они привыкли смотреть каждый день), иронизирует автор статьи.

В военном плане угроза, которую представляет для мира Путин (страны Балтии и Польша беспрестанно поднимают ложную тревогу; конечно, СССР оставил у них очень плохие исторические воспоминания, их страхи можно понять), способствует сильному увеличению американского оборонного бюджета на 2018 год, едва не достигшего 700 млрд долларов, то есть вшестеро больше, чем у Москвы. Однако представляется, что военнослужащие и военная техника США обходятся гораздо дороже, чем их российским коллегам, а значит, следует сравнивать сопоставимые вещи, поясняет эксперт.

Даже внутри военного лобби есть то, которое отвечает за ядерное оружие. Так вот, уже два года оно отмечает, что единственный враг, еще достаточно могущественный для того, чтобы стать достоверным противником, - это Россия, поскольку другие ядерные страны сильно отстают в техническом плане, говорится в статье.

Кроме того, России хватило наглости считать, что подход НАТО к ее границам представляет собой угрозу и что следует на нее ответить. Таким образом, запускается период эскалации войны, что приводит к нынешней военной ситуации. Быть может, Вашингтон надеется вновь нанести удар "звездными войнами", которые разорили советскую экономику и привели к ее краху. Такая стратегия действительно явилась несомненным успехом, положившим конец холодной войне, рассуждает автор.

"В заключение не стоит забывать, что президент Путин защищает интересы своих сограждан - что становится редкостью в сегодняшнем западном мире - и они необязательно соответствуют интересам европейцев. Также необходимо констатировать, что Россия не представляет собой прямую и даже косвенную угрозу для Старого континента. Безусловно, ее сети шпионажа и влияния весьма активны в Европе, и с ними следует сражаться, однако автор имеет слабость полагать, что они не более значительны, чем их американские коллеги, которые столь же вездесущи, даже если в теории они не шпионят за дружескими странами", - пишет Родье.