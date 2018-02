26 февраля 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast В чем состоит правда о "человеке Национальной стрелковой ассоциации в Москве"? Зимой 2015 года российские любители огнестрельного оружия принимали делегацию Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. "Когда члены NRA нанесли визит, функции хозяина, естественно, взял на себя зампред ЦБ РФ Александр Торшин. Много лет он был основным человеком NRA, занимаясь лоббированием в России, а также имел аванпост и для своей деятельности в Вашингтоне. Один из гостей на приеме в "Бункере 42", известный политический аналитик Георгий Бовт подметил, что другие российские официальные лица там не присутствовали, а также - за что купили, за то и продаем - у него не сложилось впечатления, что эти американцы - люди того сорта, которые могли навести мосты между политическими элитами США и России", - говорится в статье. "Я не мог разглядеть никаких признаков того, что за этим мероприятием таилась "рука Кремля", - сказал Бовт в интервью изданию. - Там было несколько американцев, на вид - обычные пенсионеры, обсуждавших право на ношение оружия в США с членами одной российской стрелковой ассоциации, которая, кстати, закрылась примерно месяц назад". Автор напоминает: "В январе информагентство McClatchy сообщило, что ФБР внимательно присматривается к Торшину, который также является бывшим сенатором от партии президента Путина "Единая Россия", на фоне утверждений, что он, возможно, направлял через NRA деньги на избирательную кампанию Трампа". Журналистка отмечает, что эта история вернулась в новости после массового убийства в школе во Флориде: уцелевшие школьники заострили внимание на политиках, которых считают "марионетками" оружейного лобби. "Добавьте к этой смеси Москву, и атмосфера заговора становится воистину очень мрачной", - говорится в статье. "Но была ли связь между Россией, Торшиным и NRA одним из факторов, повлиявших на избрание Трампа?" - рассуждает автор. Немцова находит резонным предположение, что гипотетическая российская операция по влиянию на выборы в США и, возможно, российские деньги могли повлиять на множество голосов американских избирателей. В то же самое время она отмечает, что в России в кругах как независимых аналитиков, так и сторонников Кремля "стало общим местом отрицание всего "российского заговора" как параноидальной фантазии американцев. А знатоки дезорганизованности Кремля уверяют, что история Торшина гораздо богаче нюансами и, возможно, не так зловеща, как кажется в Вашингтоне, потому что правое крыло Кремля часто понятия не имеет, что делает левое крыло". Немцова тут же подчеркивает: "При всем при том несомненно, что деньги NRA - более 30 млн долларов - были важным фактором при поддержке кандидатуры Трампа, и даже небольшое пожертвование, которое было бы частью этой суммы, спровоцировало бы правовые проблемы". "Если Торшин действительно дал денег NRA, было бы крайне нелегко отследить их путь до поддержки кампании Трампа, дающей основания для судебного преследования. Но биографический очерк Торшина придает ему вид весьма колоритного злодея. Испанские следователи утверждают, что российский банкир - "крестный отец мафии", отмывавший деньги для печально известной московской ОПГ "Таганская" через испанские банки и сделки с недвижимостью", - утверждает издание. "Торшин отрицает утверждения, которые звучали в его адрес в Испании", - говорится в статье (более подробно на эту тему см. - Трамп, Кремль и Испания: пресса в поиске новых связующих звеньев). Торшин определенно не делает секрета из своих связей с NRA, полагает автор. "Россияне заинтересованы в этой организации не в последнюю очередь ввиду широких продаж автоматов АК-47 на американском рынке", - говорится в статье. И все же в Москве по-прежнему относятся скептически к утверждениям американцев. "Я давно знаю Торшина и могу сказать, что он никогда не передавал, никогда не переводил никаких денег для кампании Трампа. Это просто смехотворная мысль", - сказал в интервью изданию Юрий Крупнов, которого автор называет "прокремлевским политическим аналитиком". Немцова замечает: "Собственно, критики Торшина в России рассматривали его встречи в США как признак, что ему нельзя доверять - в России. В 2015 году профессор и борец с коррупцией Александр Фридом публиковал статьи о сотрудничестве Торшина с NRA, "организацией, которая поддерживала антироссийские проекты", призывая российские власти расследовать деятельность Торшина". "Три года назад в результате давления его критиков (они утверждали, что Торшин "американский агент") сенатор потерял пост вице-спикера Совета Федерации", - говорится в статье. "Торшин проталкивал легализацию оружия. Эта идея никогда не была популярной в наших правоохранительных органах, - сказал депутат Сергей Марков. - Многие полагали, что Торшин, пожизненный член NRA, получал плату от американских производителей огнестрельного оружия, действуя в качестве их лоббиста". Также по теме: По некоторым сведениям, ФБР "расследует вопрос о том, поступали ли российские деньги на кампанию NRA" (Independent) Источник: The Daily Beast