26 февраля 2018 г. Кристофер Дики | The Daily Beast Русские шпионы думали, что советник Трампа Картер Пейдж - "идиот", но все равно пытались его завербовать "Бомба была в примечании", - пишет журналист The Daily Beast Кристофер Дики. "До того как Комитет по разведке Палаты представителей смог опубликовать свой доклад о мнении меньшинства в защиту действий ФБР и Минюста, проводящих расследование о связях между советником кампании Трампа Картером Пейджем и российскими службами разведки, значительные его части были вымараны - очевидно, из соображений безопасности", - говорится в статье. Но основной аргумент все равно проступает довольно четко: ФБР вело наблюдение за Пейджем как за потенциальным российским шпионом с 2013 года, задолго до того, как Пейдж был упомянут в досье, составленном бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом летом и осенью 2016 года, пишет автор. ФБР удалось прослушать офис в Нью-Йорке, который СВР считала безопасным, и получить записи подробных бесед о методах вербовки, в том числе, очевидно, посвященные Пейджу, передает Дики. "Пейдж оставался на радаре российской разведки и ФБР", - написано в меморандуме Демократической партии. "В 2013 году прокуратура осудила трех других российских шпионов", - говорится в документе. Согласно меморандуму, двое из этих шпионов "пытались завербовать Пейджа". Примечание 10 к первому параграфу на странице 4 отредактированного меморандума демократов наводит нас на ссылку, которая частично вымарана. Но в ссылке точно процитировано дело "США против Евгения Бурякова, он же "Женя", Игоря Спорышева и Виктора Подобного", сообщает автор. Всем троим перечисленным были предъявлены обвинения как агентам СВР, пишет издание. "Буряков находился под "неофициальным прикрытием" в качестве банковского служащего без дипломатического иммунитета. Он вел казавшуюся тихой жизнь в идиллическом районе Бронкса Ривердейл с женой и двумя детьми. Он признал себя виновным в Федеральном суде США в начале 2016 года и был приговорен к 30 месяцам лишения свободы", - говорится в статье. "Два других шпиона официально работали на российское правительство в относительно безобидном качестве: Спорышев - как торговый представитель, Подобный - атташе в Постоянном представительстве РФ при ООН", - сообщает корреспондент. Спорышев и Подобный были защищены дипломатическим иммунитетом, и им разрешили покинуть США. Именно они должны были точно знать, был ли Пейдж успешно завербован, и, если был, то когда и как, говорится в статье. На странице 12 обвинений ФБР в деле Бурякова мы читаем, что "примерно 8 апреля 2013 года" Игорь Спорышев и Виктор Подобный обсуждали попытки Подобного завербовать "мужчину, работающего консультантом в Нью-Йорке ("Мужчину -1") в качестве источника разведданных", пишет Дики. В обвинениях ФБР от 2015 года соответствующий диалог между оперативными работниками СВР, состоявшийся в 2013 году, переводится с русского языка следующим образом: "В.П: [Мужчина-1] написал, что он извиняется, он поехал в Москву и забыл проверить почтовый ящик, но он хочет встретиться, когда вернется. Я думаю, что он идиот и забыл, кто я... Он зацепился за "Газпром", думая, что, если у них будет проект, он сможет подняться. Возможно, что и сможет. Я не знаю, но очевидно, что он хочет заработать много денег". Если исходить из меморандума демократов и обвинений федералов в деле Бурякова, о которых говорится в этой сноске, то удивление должно вызывать не то, что ФБР начало расследование по вмешательству России в президентскую кампанию в США в конце июля 2016 года и попросило разрешение вести наблюдение за Пейджем в октябре 2016 года, а то, почему оно ждало так чертовски долго, считает автор статьи. Источник: The Daily Beast