Сбылась самая заветная мечта России

Эта золотая медаль заставляет Россию забыть обо всех санкциях, дисквалификациях и допинговых скандалах. "Первое с 1992 года олимпийское золото для национальной хоккейной сборной окрыляет", - констатирует австрийская Die Presse.

"Не только 15-летняя Алина Загитова воплотила мечту России на этой Олимпиаде - триумфаторами Игр-2018 стали и российские хоккеисты, впервые с 1992 года. В ходе драматичного по накалу страстей финала команда выступавших под нейтральным флагом Олимпийских атлетов из России в овертайме одержала победу над Германией со счетом 4:3. "Золотую шайбу" в ворота противника забил Кирилл Капризов (...)", - повествует издание.

"И уже неважно, что при вручении наград российские хоккеисты запели национальный гимн - из-за санкций, введенных в связи с допинговым скандалом на Олимпиаде в Сочи в 2014 году правилами МОК им это делать было запрещено. Россия не боится дальнейших штрафов. (...) Это был протест, которого на самом деле все ждали", - говорится в статье.

Олег Знарок, главный тренер российских хоккеистов, принимал поздравления сразу после матча - сначала от президента Путина, затем от премьер-министра Медведева и главы РОК Жукова. Уже перед началом матча его подопечные знали, что на заключительной церемонии им все-таки не разрешат нести российский флаг. "Мы спокойно к этому отнеслись. Россия в нас верит, на этих Играх мы были единой командой. Один за всех - и все за Россию", - цитирует Die Presse слова тренера сборной.