Альфред Гузенбауэр и связи с Киевом

В обвинениях против главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта всплывает некий "канцлер", который вместе с бывшими влиятельными политиками из ЕС получил 2 млн евро за лоббирование интересов Украины. Этим "канцлером" может быть экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, сообщает Die Presse.

В сентябре 2012 года по приглашению Гузенбауэра в Вену приехал тогдашний министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, а также экс-премьер Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди. Политики, говорится в статье, обсуждали "пути интеграции Украины в ЕС". В то время президент Украины Виктор Янукович еще вел свою страну курсом на сближение с Европой.

"Через 14 месяцев он совершил резкий разворот и неожиданно отказался ставить свою подпись под Соглашением об ассоциации с ЕС; президент России сделал ему предложение, от которого он, по-видимому, не смог отказаться. (...) За этим последовали протесты, свержение Януковича, аннексия Крыма, война на Восточной Украине и другие геополитические потрясения, последствия которых ощущаются до сих пор", - повествуют авторы публикации Кристиан Ультш и Элизабет Постль.

"По всей видимости, - продолжает издание, - Альфред Гузенбауэр был частью сети, которая в период с 2012 по 2013 год лоббировала интересы Януковича и Украины по заданию американского политтехнолога Пола Манафорта. Это явствует из обвинения, предъявленного в минувшую пятницу Робертом Мюллером Полу Манафорту, возглавлявшему предвыборный штаб Дональда Трампа".

В документах, подготовленных комиссией Мюллера, 69-летнему политтехнологу вменяется то, что с 2006 по 2015 год он действовал как "тайный агент иностранного правительства" и работал на Украину, Януковича и его "Партию регионов", говорится в статье. За это он якобы получил несколько десятков миллионов, которые скрыл от налоговых ведомств Соединенных Штатов при помощи офшорных счетов.

В распоряжении Die Presse оказался текст обвинительных документов, 30-й и 31-й пункты которых могут стать крайне неприятными для Австрии. В них говорится о том, что Манафорт "заплатил в период с 2012 по 2013 год более 2 млн евро бывшим высокопоставленным европейским политикам за создание позитивного имиджа Украины, а также за лоббирование интересов страны в США".

В тексте обвинения фигурирует некий "иностранный политик А" и другие экс-политики, которые якобы выступали перед членами Конгресса США, отмечают авторы и указывают на то, что под "политиком А", который называется также "бывшим европейским канцлером", следует подразумевать Гузенбауэра. "Теоретически подошел бы Герхард Шредер, в прошлом занимавший пост канцлера ФРГ, однако в лоббировании интересов Украины он замечен не был", - говорится в публикации.

В телефонном интервью Die Presse Альфред Гузенбауэр не отрицал, что встречался с членами Конгресса США - их имена он, правда, уже не помнит. "Экс-канцлер не скрывает того, что выступал за сближение Украины с ЕС", - говорится в статье. "Это благородное дело", - заявил он в беседе с австрийским изданием.

Не стал он отрицать и того, что получал деньги за лоббирование украинских интересов в Париже, Брюсселе и Вашингтоне. Деньги, по его словам, он получал от "некоей американской или английской фирмы" и не в курсе, стоял ли за этим Манафорт, уверяет экс-канцлер.