Боевые роботы: Германия отказывается от них, а Россия, США и Китай уже создают армии

"У нас очень ясная позиция. Мы не намереваемся покупать автономные системы", - передает немецкое издание Focus слова генерал-лейтенанта Людвига Лайнхоса, руководителя сил киберопераций и информационного обеспечения немецкого бундесвера.

В настоящее время еще не существует официальных правил, которые ограничивали бы распространение роботов-убийц, и вопрос о том, дойдет ли дело до международного запрета, остается открытым, пишет автор публикации Дорин Адани.

Международная кампания "Остановить роботов-убийц" уже выступает за ликвидацию смертельных автономных систем вооружения. К кампании присоединились более 60 неправительственных организаций, идею кампании поддержали 22 государства, говорится в статье.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также поддерживает запрет подобного оружия. Он опасается, что в скором времени какую-нибудь страну "будут атаковать стаи роботов вместо солдат", передает издание.

Проблема автономных боевых систем, по мнению многих критиков, заключается в том, что у них отсутствует одна важная деталь - это совесть. Правда, некоторые эксперты предполагают, что обучаемые системы можно будет научить действовать по правилам, например, в соответствии с международным правом, говорится в публикации.

Пока ни одно государство не применяло в действии полностью автоматизированные боевые системы, однако ситуация может измениться, отмечает автор публикации. Такие державы, как США, Россия и Китай, уже готовятся к применению роботов-убийц в боевых действиях. Причиной этому может быть страх перед невозможностью успешной конкуренции в гонке вооружений в будущем, передает издание.

Так, Россия, несмотря на критику, продолжает развивать автономные боевые системы. В 2014 году Министерство обороны России запустило масштабный план по развитию военной робототехники до 2025 года. К тому же российский президент Владимир Путин заявил, что тот, кто будет лидером в сфере искусственного интеллекта, станет правителем мира, подчеркивает журналистка.

Китай, в свою очередь, уже использует беспилотники в зонах военных действий по всему миру, правда, системы пока не являются автономными, говорится далее.

По оценкам экспертов, через 5-10 лет в военных операциях будут участвовать миллионы крошечных, похожих на насекомых дронов, сообщает издание.